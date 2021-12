Belen Rodriguez: il dettaglio segreto che la tiene unita a Stefano De Martino. Non tutti lo conoscono ma è in bella mostra

Belen Rodriguez. La showgirl argentina è sulle pagine della cronaca rosa per via della sua rocambolesca vita privata. Un dettaglio non è sfuggito ai più attenti

La showgirl Belen Rodriguez ha appena concluso una nuova avventura lavorativa sulle reti Mediaset con il talent show “Tu sì que vales”, andato in onda su Canale 5. Eppure, al momento sembra che la sua vita privata sia di maggiore interesse per i fan e i telespettatori che la seguono con affetto e curiosità.

È molto chiacchierata, infatti, la presunta crisi con il compagno e padre della sua secondogenita Antonino Spinalbese. I due hanno diradato le apparizioni insieme e l’assenza dell’hair stylist dalla mini fuga di relax che ultimamente Belen si è concessa con persone a lei care accende il fuoco del gossip, nonostante i due abbiano smentito i pettegolezzi sul loro conto.

Belen Rodriguez: quel particolare “segreto” che la tiene legata a Stefano De Martino

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino)

Belen Rodriguez. oltre a essere un personaggio televisivo di spicco e un’influecer da oltre 10 milioni di follower, è anche una capace imprenditrice.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > “Il Commissario Montalbano” senza Zingaretti, l’annuncio della Rai

Possiede la società The Family Factory, la Icona Production e il brand di abbigliamento Hinnominate che gestisce insieme ai suoi fratelli, Cecilia e Jeremias.

Ha destato particolare curiosità la scelta adoperata per la grafica del packaging dei loro prodotti. La stilista Elisabetta Franchi, in occasione del suo compleanno, ha ricevuto da Belen una serie di doni targati proprio Hinnominate. Ha pubblicato delle Instagram Stories in cui ha ringraziato la showgirl argentina. Nel momento in cui ha mostrato il contenuto nella scatola, su di essa era incisa una frase particolare, un motto di origine irlandese, attribuito a San Patrizio, patrono del “paese verde”.

Recita così: “Possa la strada alzarsi per venirti incontro, possa il vento essere sempre alle tue spalle, possa il sole splendere caldo sul tuo viso e la pioggia cadere leggera sui tuoi campi. E finché non ci incontreremo di nuovo, possa Dio proteggerti nel palmo della sua mano”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > “The Voice Senior” disastro per Loredana Bertè dopo la frecciatina a Gigi D’Alessio

Non ci sarebbe niente da dire se non fosse che la stessa identica frase è tatuata sulla gamba di Stefano De Martino, ex marito di Belen Rodriguez. Ovviamente lei conosce benissimo questo particolare del corpo dell’ex ballerino e giudice di “Amici”.

Resta da chiedersi come mai, dunque, a distanza di tempo dalla loro rottura, Belen abbia deciso di legare il proprio marchio proprio a parole tanto importanti per De Martino al punto da inciderle in maniera indelebile su di sè.