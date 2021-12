Charlene di Monaco, più furba che vittima: la verità che ribalta tutto

Charlene di Monaco: su di lei arrivano le dichiarazioni inaspettate. Parla chi la conosce molto bene e ribalta le cose

Si continua a parlare di Charlene di Monaco, delle sue condizioni di salute e del rapporto con il principe Alberto. Sul suo stato tanto è stato detto, di sicuro c’è che al momento non si trova a Palazzo ma in una clinica per curarsi.

Spesso Charlene è stata definita come una vittima, una donna assoggettata dal marito che vuole avere il controllo su tutto. Una storia, la loro, che sarebbe finita da un pezzo e mantenuta attiva solo per facciata. Nulla di tutto questo tuonano delle voci fuori dal coro, e non qualsiasi. Si tratta di persone che conoscono molto bene la principessa triste.

Charlene di Monaco, la verità che fa sgranare gli occhi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HSH Princess Charlene (@hshprincesscharlene)

Ad aggiungere nuovi dettagli sulla vita, o meglio ancora, sul carattere di Charlene di Monaco sono delle persone a lei vicine prima che diventasse una reale. Alcuni suoi amici, mantenendo l’anonimato, hanno confidato a Page Six dettagli molto interessanti su di lei.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > Alessandro Cattelan, le urla e la difficoltà a respirare: il momento più angosciante

“Charlene non è un’ingenua” hanno spiegato. Che cosa vogliono dire? Che lei sapeva benissimo a cosa andava incontro quando ha deciso di sposare il principe Alberto.

La Wittstock, il cognome da nubile della principessa, secondo i suoi amici, non è affatto in trappola. “Conosceva benissimo il suo futuro” hanno spiegato. Queste fonti anonime l’hanno definita “furba” e anche molto brava a “nascondere la sua intelligenza”.

“Non credo nemmeno per un secondo che non sapesse cosa stava facendo quando ha sposato Alberto” ha aggiunto la testimonianza. Insomma Charlene non è una sprovveduta e un’ingenua come molti l’hanno definita. Certo, molto nella sua vita, è cambiato nel momento che ha deciso di rendere pubblica la sua relazione con il principe.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > Eleonora Daniele e il SELFIE che manda in tilt: il confronto con l’amica non regge: “Sembra una..”

“Era una buona amica, potevi sempre contare su di lei” dicono i suoi amici, definendola come una donna e un’atleta ambiziosa e dura con sé stessa quando sbagliava. Poi cosa è successo di preciso e perché sia arrivata in questo stato, secondo le notizie ufficiali, davvero per i suoi amici è incomprensibile.

Charlene sarebbe ricoverata in Svizzera, in una clinica specialistica, dopo lo scoppio di un nuovo esaurimento nervoso arrivato a pochissimi giorni dal suo ritorno a casa. Che il Palazzo le faccia uno strano effetto?