Stéphanie di Monaco, avete mai visto la figlia minore? È identica alla nonna Grace. Sorprendente

La figlia di Stéphanie è una goccia d’acqua con la nonna, rispetto a tutti gli altri figli solo lei sembra la sua vera erede…in bellezza.

Il suo nome completo all’anagrafe è Stefania Maria Elisabetta Grimaldi, nata nel 1965 dalla relazione tra la principessa Grace e del principe Ranieri III di Monaco, è anche sorella di Carolina e del principe Alberto.

La regnate è sempre meno sulle pagine di gossip scandalistico ora, nel suo passato però ci sono stati grandi innamoramenti che l’hanno portata anche ad allontanarsi dalla Corte per seguire i suoi amori.

Proprio durante una di queste fughe Stéphanie si è invaghita del padre di sua figlia più piccola, anche lei poco presente sui social ma di una regalità che la fa sempre più assomigliare alla nonna materna.

La somiglianza è estrema: da non crederci. Le foto sono un sogno ad occhi aperti

Lei si chiama Camille Gottlieb ed è la terza figlia di Stéphanie, nata nel 1998 dopo i fratelli Louis e Pauline nati invece dal primo matrimonio della madre con Daniel Ducruet.

La ragazza è quindi nata dalla relazione clandestina che la madre ebbe con il suo bodyguard Raymond e non ha possibilità alcuna di entrare nella linea di successione al trono come invece spetta ai fratellastri.

A Camille però sembra importare poco, ha fondato qualche tempo fa anche “Be Safe Monaco”, un’associazione no-profit che si occupa della prevenzione dagli incidenti stradali causati dall’alcool. Non tutti lo sanno ma è anche impegnata a livello professionale come Marketing Executive per il nightclub Monegasque.

Rispetto però a tutti gli alti componenti della famiglia, lei è la sola ad essere incredibilmente uguale alla nonna Grace Kelly: biondissima, occhi azzurri, labbra carnose, pelle chiara ed eterea.

Durante l’ultima Festa Nazionale di Monaco si è presentata sul balcone reale assieme alla madre e ai fratelli e non è certo passata inosservata per la sua bellezza magnetica. Una bellezza ereditata dai geni della nonna che ancora dopo anni dalla scomparsa tragica è considerata una delle donne più belle della storia in assoluto (non solo della casata reale).