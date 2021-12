“Ballando con le Stelle”, la decisione di Milly Carlucci. Dopo Raimondo Todaro c’è solo lui

“Ballando con le Stelle”. Dopo l’addio inatteso e sconvolgente di Raimondo Todaro, Milly Carlucci affida le sue aspettative a un altro protagonista del talent show di danza

Tutto pronto per la puntata finale di “Ballando con le Stelle” che andrà in onda sabato prossimo, 18 dicembre, come sempre su Rai Uno. Al timone un’energica e preparatissima Milly Carlucci.

Queste sono le coppie che si scontreranno all’ultimo passo di danza: Arisa e Vito Coppola, Sabrina Salerno e Samuel Peron, Valeria Fabrizi e Giordano Filippo, Morgan e Alessandra Tripoli, Federico Lauri e Anastasia Kuzmina, Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale. Proprio quest’ultimo ballerino sarà coinvolto nel prossimo progetto della Carlucci; scopriamo di cosa si tratta.

“Ballando con le Stelle”. Milly Carlucci proiettata già verso il futuro

L’attuale edizione di “Ballando con le stelle” si è aperta con un addio imprevisto da parte di uno dei protagonisti storici, Raimondo Todaro, che è passato alla concorrenza occupando un posto ad “Amici” di Maria De Filippi. La sua partenza non è stata priva di colpi di scena con una serie di botta e risposta a mezzo social con Milly Carlucci.

La stessa presentatrice è giunta agli sgoccioli dal sedicesimo capitolo del talent show di danza più longevo della televisione italiana. Tuttavia, è già proiettata verso il suo futuro progetto, ossia la terza edizione de “Il cantante mascherato” che tornerà in onda su Rai Uno venerdì 11 febbraio 2022, dopo la fine del Festival di Sanremo.

La Carlucci dovrà sostituire Raimondo Todaro anche nelle vesti di coreografo di questo programma. La scelta, a quanto pare, è già stata presa ed è ricaduta su una vecchia e fidata conoscenza: il ballerino Simone Di Pasquale.

Di Pasquale ha vinto la prima edizione di “Ballando con le stelle” nel lontano 2005 in coppia con Hoara Borselli. La sedicesima per lui sarà l’ultimissima ma non finirà la sua collaborazione con Milly Carlucci.

La fiducia riposta in lui è grande: “Simone Di Pasquale ha un valore artistico importante nel ballo e fuori dal ballo” – ha dichiarato la presentatrice a Il Fatto Quotidiano – “Ha imparato a fare televisione ed è in sintonia con la rete. Rai 1 ha un certo modo di porsi nei confronti della famiglia, dai bambini ai nonni. Ci vuole un certo modo di essere, corretto, pulito, non noioso, simpatico e spiritoso. Simone potrà fare molto in futuro e in tanti ruoli”.

