Fabrizio Corona si è mostrato in un video bollente al fianco di una persona speciale. Scoppia la curiosità tra il pubblico, rimasto senza fiato.

Imprenditore e personaggio televisivo tra i più controversi. Fabrizio Corona ha catalizzato l’attenzione anno dopo anno con la sua attività di fotografo dei vip, tanto da essere denominato il “re dei paparazzi”. Dopo traguardi e la grande notorietà raggiunta, nel tempo sono poi arrivati poi pesanti guai giudiziari nella sua vita, portandolo dietro le sbarre.

Oltre a queste intricate vicende, ha catalizzato l’attenzione con le sue storie sentimentali: da Nina Moric a Belen, Silvia Provvedi, Asia Argento, tante le fiamme che hanno fatto breccia nel suo cuore. Negli ultimi mesi è spuntato un nuovo nome nella sua vita amorosa: si tratta di Sara Barbieri, modella 20enne.

Di recente è apparso sul feed Instagram un nuovo video in cui si è mostrato intento in un gesto inaspettato per lei.

Fabrizio Corona si lascia andare: il gesto inaspettato

Gli 1,2 milioni di follower Instagram di Fabrizio Corona sono rimasti senza fiato a seguito del suo ultimo post condiviso. Si tratta di un breve video in cui si mostra in una camera da letto al fianco della sua nuova frequentazione davanti alla quale si lascia andare in un gesto inaspettato.

Il re dei paparazzi indossa una giacca per poi scatenarsi in uno spogliarello e di seguito spruzzarsi il profumo. Poi rimane a torso scoperto, mostrando i suoi tatuaggi e il suo fisico scolpito.

Il video ha scatenato i fan tra cuori e commenti di apprezzamento nei confronti di Fabrizio. Tante le parole di apprezzamento per il suo fascino, anche se non mancano attacchi per lo show istrionico.

Al termine di questa sorta di spogliarello, poi un bacio affettuoso di Corona nei confronti della compagna.

