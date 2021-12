Eleonora Abbagnato non si contiene e lo confessa in tv: “Mio marito? L’ha fatto mentre…”. Il racconto intimo spiazza tutti

Eleonora Abbagnato ha lasciato il pubblico a bocca aperta, una confessione così intima sul marito è stata del tutto inaspettata.

La ballerina Eleonora Abbagnato dal 2015 è direttrice del corpo di ballo dell’opera di Roma. Un incarico prestigioso che che porta avanti con passione e grande forza di volontà, la stessa forza di volontà che l’hanno vista cadere per poi rialzarsi ed eccellere nella danza, disciplina che pratica da quando aveva solo 11 anni, esibendosi per la prima volta in televisione in un programma di Pippo Baudo.

Eleonora negli anni è diventata un fiore all’occhiello per l’Italia nel mondo, tutti sono molto orgogliosi di lei che ha portato in alto il buon nome del Paese. A soli 13 anni si è trasferita a Montecarlo per coltivare il sogno della danza, da quel momento è stato un crescendo di emozioni e tanti successi.

La confessione di Eleonora ha spiazzato tutti, chi l’avrebbe mai detto che il marito…

Eleonora, passo dopo passo, è riuscita ad imporsi nel mondo della danza internazionale diventano un punto di riferimento per molte generazioni che hanno imparato a sognare con lei. Possiamo tranquillamente affermare che per la danza classica lei è uno dei maggiori esponenti a livello internazionale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Barbara D’Urso di nuovo single? Secondo Dagospia non ci sono più dubbi. Tutti i dettagli

La ballerina è felicemente sposata con il calciatore Federico Lazzaretti, i due vivono una relazione solida da diversi anni. Come coppia sono molto complici e si amano moltissimo, si sono conosciuti nel lontano 2008 dopodiché è stato amore a prima vista.

Nel 2011 sono convolati a nozze, il calciatore (reduce da un precedente matrimonio naufragato miseramente) ha due figlie, all’epoca del matrimonio erano piccoline e la ballerina ha sempre precisato che le figlie del marito è come se fossero figlie sue non facendo alcune differenza con gli altri due.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Come valorizzare un gioiello”, Elena Santarelli scollatura estrema: il corpetto non trattiene nulla e… – FOTO

Eleonora nell’ultimo periodo ha rilasciato un’intervista ai colleghi del Corriere della Sera, ha parlato di come il marito ha chiesto la sua mano: “L’ha fatto mentre quasi mi incendiava la mansarda di Montmartre. Aveva acceso 3000 candele”.

Per fortuna non è successo l’irreparabile, il gesto è stato molto apprezzato ed ora viene ricordato con molta nostalgia.

IL TG DI YESLIFE, LE PRINCIPALI NOTIZIE DEL GIORNO – IL VIDEO