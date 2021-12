Emma Marrone stesa a letto accende i fan: “ Sto vivendo un’esperienza incredibile…” – FOTO

Emma Marrone. La cantante di origini pugliesi è sempre più proiettata nelle vesti di artista a tutto tondo. Non solo musica e televisione: un nuovo progetto clamoroso in vista

Una ne pensa, cento ne fa. È un periodo magico per la carriera di Emma Marrone. L’artista di origini pugliesi ha concluso lo scorso 9 dicembre la sua avventura televisiva come giudice della quindicesima edizione di “X Factor” (vinta da Baltimora).

Nemmeno il tempo di riprendere fiato e dai suoi canali social veniamo a scoprire dalla diretta interessata gli straordinari progetti in cui è coinvolta e che la proietteranno sempre di più come performer a tutto tondo. Se siete abituati a pensare a Emma Marrone semplicemente come una cantante, dovrete infatti ricredervi. Tutto sta per cambiare.

Emma Marrone: stesa sul letto è incantevole. Un alone di mistero presto svelato

Capelli arruffati, niente trucco e una semplicità disarmante che la rende unica e bellissima allo stesso tempo. Così appare Emma Marrone in una delle ultime Instagram Stories pubbblicate sul suo profilo social ufficiale.

Queste le sue parole: “Ohi, come va? Sto vivendo un’esperienza incredibile, super intensa. E poi ne partirà subito un’altra. Non vedo l’ora di tornare da voi”.

Un alone di mistero: quali sono queste esperienze a cui fa riferimento? Non approfondisce ma l’arcano è presto svelato. La cantante di origini pugliesi ha un imminente futuro lavorativo roseo davanti a sè.

Dopo la sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo che risale a ben 10 anni fa (2012) quando trionfò aggiudicandosi il primo posto con il brano “Non è l’inferno”, tornerà sul palco dell’Ariston il prossimo febbraio 2022, candidandosi non solo alla vittoria ma anche alla partecipazione eventuale all’Eurovision Song Contest di Torino.

Inoltre, fa sapere ai suoi fan che ci sarà anche lei tra le attrici protagoniste del prossimo film del regista Stefano Chiantini dal titolo “Il ritorno”.

Interpreterà il ruolo di una donna di nome Teresa. “È per lei che ho tagliato i miei capelli, per raccontarla in tutte le sue sfaccettature scendendo nel profondo di questa nuova donna che adesso fa parte di me” – ha scritto la cantante rilasciando uno scatto realizzato durante il primo giorno di set.

Non si tratta della prima volta di Emma Marrone in questo settore; è reduce dal successo de “Gli anni più Belli”, film di Gabriele Muccino e della serie Sky “A casa tutti bene”, del medesimo regista. Gli ammiratori sono in attesa della sua nuova avventura e riconferma nei panni di attrice.

