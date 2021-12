“Un’opera d’arte” Eva, il costume non contiene nulla: bombastica – FOTO

Eva, anche stasera, ha stregato il web con uno scatto spettacolare: il costume non contiene nulla, curve pericolose in mostra.

C’è una donna che riesce a mettere d’accordo generazioni diverse semplicemente con le sue fotografie. L’ex pornodiva Eva, già negli anni Duemila, veniva considerata una sex symbol, capace di far innamorare tutti con il suo corpo eccezionale e con le sue curve impressionanti.

Dopo tantissimi anni, la nativa di Gyor continua ad essere in splendida forma e continua a far sognare i fans condividendo stavolta scatti roventi sui social network. Anche stasera, la 49enne ha stregato tutti pubblicando una fotografia in cui è in riva al mare, indossando un costume che copre ben poco.

Eva, il costume contiene poco e niente: forme da capogiro

Eva, stasera, ha catalizzato le attenzioni degli utenti del web condividendo una fotografia da paura in cui indossa un costume che invece di coprire le sue forme bollenti, scopre tutto. Il suo décolleté è un qualcosa di imperioso, mentre le sue gambe sono davvero favolose e mandano al manicomio gli ammiratori.

Anche lì dove non batte il sole, il rischio di un incidente hot è alquanto alto. “E tirar fuori qualche volta l’intelligenza, come le gambe, per sgranchirla?”, ancora una volta, una frase criptica accompagna un post dell’ex attrice dei film a lucci rosse. Esattamente come 20 anni fa, la star ungherese non passa mai inosservata. “Un’opera d’arte”, ha scritto un ammiratore nei commenti visibilmente estasiato dall’immagine.

Eva continua a conquistare le prime pagine con il suo corpo monumentale e con la sua sensualità inarrestabile. Dopo la morte di suoi marito Riccardo Schicchi, la classe 1972 ha avuto non pochi problemi nel gestire le sue ansie e le sue preoccupazioni (talvolta è stata anche ricoverata).

