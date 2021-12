Flavio Insinna senza freni a “L’Eredità”: la frase pronunciata dal conduttore ha fatto calare il gelo in studio. Mai così tanto imbarazzo…

L’allegria del Natale ha contagiato lo studio de “L’Eredità”. Flavio Insinna, che sembra euforico in vista delle feste che si stanno avvicinando, ha accolto i concorrenti di questa sera con il suo consueto entusiasmo, non mancando di stuzzicare il campione in carica Silvio.

Quest’ultimo, che non è riuscito ad indovinare la parola della “Ghigliottina”, ha deciso di tentare nuovamente la sorte nel corso della puntata di oggi, martedì 15 dicembre. Flavio Insinna, che ha successivamente dato il via al gioco, è rimasto coinvolto in un siparietto a dir poco sconvolgente. In studio, di fronte alle parole del conduttore, è calato il gelo.

Flavio Insinna senza freni a “L’Eredità”: “Una questione di pa**e”. Cala il gelo in studio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da lebimbediginevrapisani (@lebimbediginevrapisani)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Pomeriggio 5”, l’ospite paralizza la D’Urso: “Tu non sei etero!”. Barbara è furiosa

Come di consueto, Flavio Insinna cerca sempre di alleggerire le registrazioni de “L’Eredità” con le sue travolgenti battute, in maniera tale da permettere ai telespettatori di trascorrere dei momenti di puro svago. È esattamente quanto accaduto questa sera nel corso della fase degli “Abbinamenti”, più precisamente durante il durante il turno della concorrente Anna.

“Anna, sposata con Christian da pochissimo. Siamo nei mesi di prova, vero?“, l’ha simpaticamente salutata Insinna, ricevendo la pronta risposta della partecipante. “Eh sì, è ancora in garanzia“, ha replicato la donna, alludendo all’unione matrimoniale da poco suggellata. Tuttavia, è stato proprio nel momento in cui la gara è entrata nel vivo che i telespettatori hanno assistito ad una situazione decisamente fuori dagli schemi.

“Ora parliamo di palle. Mi dovrai dire in quale di questi sport c’è la palla!“, ha comunicato Insinna ad Anna, che ha a stento trattenuto le risate. “Lo sport in cui c’è la palla...”, ha ripetuto il conduttore, che non sembrava affatto convinto del quesito proposto. Una situazione senza dubbio imbarazzante, che ha scatenato anche alcune risate di sottofondo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Ti doni senza limiti..”, Elisabetta Gregoraci in lingerie fa sognare il web. Con lei il Natale è a luci rosse – FOTO

La concorrente è riuscita a concludere gli abbinamenti con un solo errore, dimostrando la propria bravura al presentatore e ai telespettatori a casa. In studio, il ghiaccio è stato immediatamente rotto dall’energico applauso che i presenti hanno tributato ad Anna.

IL VIDEO DEL CALENDARIO DELL’AVVENTO DI YESLIFE