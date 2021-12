L’ospite di “Pomeriggio 5” ha lanciato una pesantissima accusa in puntata: “Tu non sei etero!”. Barbara D’Urso è fuori di sé

A “Pomeriggio 5”, un tema a dir poco scottante ha animato il secondo blocco della puntata di quest’oggi, facendo emergere una profonda spaccatura tra gli analisti. Barbara D’Urso, a fronte delle ultime polemiche sviluppatesi sui social, ha deciso di ospitare in collegamento Stefano Ferri, noto imprenditore milanese.

Quest’ultimo è salito alla ribalta per il proprio modo di vestire, sicuramente inconsueto agli occhi dei più. Stefano, che si sente a proprio agio con i tacchi a spillo e la gonna, ha infatti rivendicato il proprio diritto di vestire con abiti femminili. Una scelta che gli ha fatto piovere addosso le aspre critiche degli analisti della D’Urso. Paolo Brosio, nel commentare la vicenda, si è decisamente spinto oltre ogni limite.

“Pomeriggio 5”, l’ospite paralizza la D’Urso: “Tu non sei etero!”. Barbara è furiosa

Stefano Ferri, ospite della puntata di “Pomeriggio 5” da poco conclusasi, si è guadagnato le attenzioni dei riflettori a causa del proprio modo di vestire. L’imprenditore, che è sposato ed ha una figlia di 12 anni, rivendica infatti il diritto di indossare abiti femminili, con i quali si sentirebbe a proprio agio e con cui, parallelamente, riesce ad equilibrare la propria parte maschile con quella femminile.

Il suo comportamento, ovviamente, ha suscitato delle reazioni contrastanti tra gli analisti. Paolo Brosio, estremamente conservatore rispetto a simili argomenti, non ha mancato di attaccare Ferri. “Io rimango perplesso quando dici che sei etero. Secondo me c’è qualche problema in questo senso…“: queste le osservazioni dell’ospite, che hanno suscitato l’immediata replica di Vladimir Luxuria e della stessa conduttrice.

“L’identità di genere non ha nulla a che fare con l’orientamento sessuale“, ha tuonato Luxuria, stanca di udire simili esternazioni. Barbara D’Urso, che ha dimostrato di aver colto le parole dell’imprenditore, l’ha ovviamente spalleggiata.

“Ciascuno deve sentirsi libero, perché io posso indossare un tailleur maschile e Stefano no?“: questo il quesito posto dalla conduttrice, che ha messo a tacere il bruṣìo di sottofondo in maniera più che perentoria.

