“Anche col segreto nascosto” Martina Colombari solleva l’abito ed è subito un piacevole scandalo: bellissima- FOTO

Martina Colombari brilla di luce propria, l’attrice ha tutti gli occhi su di lei. Solleva l’abito ed è subito un piacevole scandalo.

Martina Colombari, la bellissima attrice come sempre ha la mission di stupire e ci riesce, volta per volta. I suoi followers aspettano con forte trepidazione i suoi scatti; shooting fotografici, tempo libero o lavoro in generale. L’ex Miss Italia è molto ambita dai brand per proporre i rispettivi prodotti e sono tanti gli scatti con i quali offre dei consigli sugli acquisti.

Appassionata di sport, l’attrice è promotrice di uno stile di vita sano. Questo spiega la sua incredibile forma fisica anche se qualcuno infierisce sostenendo che sia troppo magra e non manca chi le consiglia di mangiare di più.

Martina Colombari, sotto l’abito? sorpresa inaspettata!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Colombari (@martycolombari)

TI POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Sabrina Salerno è una vera odalisca sul palco di “Ballando”, seno esplosivo e curve micidiali – FOTO

Martina Colombari si trova in giro per borghi medievali e sfoggia un abito bellissimo che ha sollevato la curiosità del web. In molti infatti a chiedere la maison di provenienza di quella creazione. Lungo, tutto arancione che spicca sicuramente in inverno dove si vede solo tanto nero in giro, come ammette peraltro una fan. Inutile dire che le sta divinamente.

Il vestito infatti aderisce sul corpo mostrando le curve, qualcuno si complimenta per il lato A che trapela dalla mise. A manica lunga e poi gonna molto ampia che arriva sulle punte delle scarpe, décolleté luccicanti. In posa, seria per uno scatto formale. Dal tenore diverso la seconda foto: sorridente e colta in movimento mentre solleva la gonna e sorpresa! appaiono inaspettatamente dei leggings: “Anche col segreto nascosto il fascino è indiscutibile!” commenta una fan.

La stessa motiva: “Poi guardi la seconda foto e passa la poesia…… ( se siete freddolose come me, funziona!😉)”. Uno scatto sbarazzino e super apprezzato sul web. “Si bella idea pure io sono così freddolosa😍😂”, “Sei davvero stupenda! Una dolcissima serata a te, e buonanotte!!” questi sono solo alcuni dei tanti commenti che hanno piacevolmente intasato la bacheca di una delle miss più belle di tutti i tempi.

IL METEO DI YESLIFE, LE PREVISIONI DEL 15 DICEMBRE 2021