“GF Vip”, duro scontro nella casa: le due sorelle sono ai ferri corti

Lulu e Jessica sono sempre di più ai ferri corti. A distanza di un po’ di tempo, all’interno alla casa del GF Vip le due sorelle si sono trovate nuovamente a convivere, proprio come quando erano bambine. Se per molti motivi c’è entusiasmo, considerando che questa esperienza le riporta a quando erano molto piccole, d’altra parte sono consapevoli di essere anche molto diverse e spesso si ritrovano a scontrarsi. L’ultima lite ha avuto luogo ieri sera, mentre preparavano la cena e la sorella minore ha cercato conforto nella più grande.

GF Vip, è scontro tra Lulu e Jessica nella casa più spiata d’Italia

Lulu, infatti, si è lamentata perché gli altri inquilini hanno deciso di preparare una cena che a lei non piaceva. Mentre si apprestava a preparare un piatto di pasta per lei e per Manuel, si è sfogata con sua sorella dicendo che in cucina non viene mai considerata e che la usano soltanto per lavare i piatti.

Jessica, piuttosto che darle ragione, ha aggiunto il carico da novanta ribadendo che Lulu non è molto collaborativa e in cucina non dimostra mai di voler aiutare a cucinare. Lulu si è infuriata con sua sorella per esserle andata contro, piuttosto che darle ragione, e le due hanno cominciato a discutere animatamente fino a che non sono intervenuti altri nella casa per riportare la calma tra di loro.

Biagio, che ha molto legato con Lulu, l’ha invitata a calmarsi e a non rivolgersi a sua sorella in un certo modo perché deve considerare che è più grande di lei.

