Manuel Bortuzzo, le immagini sono troppo forti. Il “GF Vip” sceglie di censurarle. Il motivo è clamoroso

Manuel Bortuzzo, il “GF Vip” sceglie di non mandare in onda delle immagini troppo forti che lo riguardano: coinvolta anche Lulù Selassié

Dopo settimane di alti e bassi, il rapporto tra Manuel e Lulù sembra aver imboccato una strada ben precisa. In passato, l’ex nuotatore si era a lungo lamentato della propria coinquilina, rea di stargli troppo addosso e di non permettergli di vivere l’esperienza del “GF Vip” in maniera libera e spensierata.

Allo stato attuale, tuttavia, la situazione si è nuovamente capovolta. Manuel e Lulù, infatti, hanno confermato proprio durante la scorsa diretta del reality di essere una coppia a tutti gli effetti. Per festeggiare questa ritrovata sintonia, gli autori hanno permesso ai due concorrenti di trascorrere una notte d’amore nella “love boat”. Quello che ne è emerso ha lasciato i telespettatori di stucco.

Manuel Bortuzzo, le immagini sono troppo forti. Il “GF Vip” sceglie di censurarle. Il motivo clamoroso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manuel Bortuzzo (@manuelmateo_)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Ti doni senza limiti..”, Elisabetta Gregoraci in lingerie fa sognare il web. Con lei il Natale è a luci rosse – FOTO

Tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, la passione è finalmente sbocciata. Durante la diretta di lunedì, Alfonso Signorini ha chiesto un chiarimento ai due concorrenti, alla luce del riavvicinamento che li ha visti protagonisti proprio nel weekend. Manuel e Lulù, con il sorriso sulle labbra, hanno confermato i sentimenti che li legano e che fanno di loro una vera e propria coppia.

Alla luce di ciò, gli autori del reality hanno deciso di fare una concessione davvero speciale a Bortuzzo e alla Selassié: quella di garantire loro un’intera nottata da trascorrere nella “love boat”, la stanza dell’amore del “GF Vip”. Parallelamente, tuttavia, i momenti che i due concorrenti hanno trascorso insieme sono stati quasi completamente censurati dagli autori. Probabilmente, le immagini erano troppo forti per poter essere trasmesse in diretta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Maria De Filippi confessa il suo errore più grande: “L’ho fatto molte volte”

Al momento, dunque, tra Lulù e Manuel la relazione sembra procedere a gonfie vele. D’altra parte, i due concorrenti avranno tempo fino al 14 marzo per approfondire questa conoscenza, che li ha visti affrontare e superare già moltissimi ostacoli.

IL VIDEO DEL CALENDARIO DELL’AVVENTO DI YESLIFE