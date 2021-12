Pamela Camassa sul Gfvip: “Sarebbe divertente vedere Filippo…”

Pamela Camassa ha rivelato in un’intervista il suo desiderio più grande: riguarda suo marito Filippo Bisciglia

Pamela Camassa è da tutti conosciuta per aver partecipato all’edizione di “Amici Celebrities” dove ha lasciato il segno, facendosi apprezzare dal pubblico italiano che l’ha seguita e continua a farlo sui social.

E’ la moglie del conduttore Filippo Bisciglia, ormai alla guida di “Temptation Island” da anni. In un’intervista per Superguidatv cosa desidera per suo marito.

Pamela Camassa, la rivelazione su Filippo Bisciglia

Filippo Bisciglia è stato uno dei concorrenti del “Grande fratello” ed è proprio in quell’occasione che si è fatto conoscere dal pubblico italiano. Da anni conduce “Temptation Island”, ma sua moglie lo vedrebbe meglio nei panni di opinionista.

Così nel corso dell’intervista ha rivelato: “Filippo è un tipo molto espansivo e lo vedrei bene nei panni opinionista. Come concorrente aveva già partecipato al Grande Fratello e ora come ora considerando la crescita professionale sarebbe divertente vederlo in questa veste”.

Pamela Camassa ha rivolto l’attenzione su se stessa e sulla sua carriera. Ha parlato dell’indiscrezione riguardo alla sua presenza a “I fatti vostri”, affermando: “In questo caso c’è un velo di verità. Si era presentata l’occasione di condurre il programma ma sono state poi fatte scelte diverse. Il mio nome era stato fatto. Mi sarebbe piaciuto lavorare al fianco di un grande come Giancarlo Magalli. E’ uno di quei pochi programmi rimasti in cui si spazia dal gioco al talk per arrivare anche ai momenti di intrattenimento”.

La moglie di Filippo Bisciglia vorrebbe tornare in televisione alle prese di qualche altro programma, l’esperienza ad “Amici celebrities” è stata unica e le ha lasciato tanto, soprattutto è stato un onore lavorare a fianco di big come Maria De Filippi, la padrona di casa che da anni regala grandi emozioni ai telespettatori.

