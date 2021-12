Paola Barale ha postato uno scatto da applausi sul suo profilo di Instagram: il primo piano incanta i followers.

Paola Barale è una delle conduttrici più apprezzate del mondo televisivo. La sua carriera è iniziata per caso: nel 1986 fu ospitata da ‘Domenica In’ per la sua somiglianza mostruosa con la cantante Madonna. Ben presto divenne valletta per innumerevoli programmi di Mike Bongiorno.

La sua bellezza non la scopriamo di certo oggi: nel corso degli anni è diventata testimonial di tantissimi brand di caratura internazionale. La Barale vanta anche un seguitissimo account su Instagram: il suo profilo possiede al momento 600mila followers. Questo pomeriggio, la nativa di Fossano ha pubblicato un primo piano che sta mandando in visibilio tutti i seguaci.

Paola Barale, primo piano mozzafiato: sensualità ai massimi livelli

Paola ha deciso di stravolgere il pomeriggio dei suoi followers piazzando online uno scatto da paura. Il primo piano stordisce la platea: lo sguardo della conduttrice è magnetico mentre i suoi lineamenti sono decisamente perfetti. La bellezza della classe 1967 è davvero illimitata. La piemontese adora i tatuaggi e li mette tutti in mostra, indossando una magliettina che scopre le sue braccia.

La 54enne sprizza sensualità da tutti i pori. L’effetto ‘bianco e nero’ rende l’immagine ancora più spettacolare. I fan stanno inondando il post di complimenti e di paroline di apprezzamento. “Che donna spettacolare”, “Sei una donna speciale”, “Bella, bella, bella, e forse non ho detto: bella”, “Sempre meravigliosa”, “Foto molto intensa”, si legge.

Paola ha conquistato spesso le prime pagine del gossip per la sua incredibile storia d’amore con l’attore Raz Degan. Secondo alcune indiscrezioni, la loro travolgente relazione è terminata a causa di un tradimento di lui. La conduttrice e showgirl svelò sui social la loro scelta di prendere percorsi diversi.

