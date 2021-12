Le star viziano i loro figli con i regali più lussuosi e costosi, scopriamo allora quali sono i regali tipo per questi pochi fortunati

Non è certo una sorpresa che nel mondo delle celebrità, il lusso sia la parola d’ordine. E vale anche nel caso dei figli delle star. D’altronde ogni genitore vorrebbe dare il meglio ai propri figli e quando si hanno tanti soldi non ci si risparmia di certo. Quindi i bambini più viziati sono quelli delle star? Scopriamolo.

I regali costosi dei figli delle celebrità

Partiamo da una coppia molto famosa e molto ricca, Jennifer Lopez e l’ex marito Marc Anthony. I due hanno avuto dei gemelli che oggi hanno 11 anni, Max ed Emmy. Alla loro nascita i genitori non si sono certo risparmiati, hanno organizzato una festa da ben 180.000 dollari, la premessa la dice lunga.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>“Woow tanta roba proprio”, Eleonora Daniele lo sguardo magnetico che fa innamorare: ipnotica – FOTO

E non è finita, il regalo dei bambini sono stati dei sonagli tempestati di diamanti. Inoltre i loro armadi sono pieni di abiti firmati e molto costosi, hanno addirittura già un patrimonio stimato di 2,1 milioni di dollari ad appena 11 anni.

Indubbiamente sono tra i bambini più ricchi e viziati dello Star System. Passiamo ora a Beyoncé e Jay-Z, una delle coppie più celebri e solide di Hollywood. Hanno avuto tre bambini, Blue Ivy di otto anni e poi due gemelli di due anni, Rumi e Sir. Per loro il lusso è la normalità. Alla nascita della prima figlia, i genitori hanno affittato l’intero piano dell’ospedale e la bimba ha avuto in regalo una vasca da bagno in cristallo, un cavallo a dondolo dorato e poi una culla del valore di 35.000 dollari.

Alla nascita dei due gemelli invece, Beyoncé ha voluto aumentare il loro staff con 18 persone in più. Otto di queste erano tate. Il valore patrimoniale di questi gemelli pare essere intorno ai 7 milioni di dollari. Vediamo ora una coppia meno appariscente, quella formata dall’attrice Salma Hayek e il marito, un miliardario francese Francois-Henri Pinault. Il loro patrimonio insieme vale 18,5 miliardi di dollari. Hanno una sola figlia, Valentina Paloma Pinault è dunque l’erede di un patrimonio illimitato.

Mentre la mamma pensa all’educazione della bimba, il padre agisce sul piano immobiliare con ben 9,8 milioni di dollari spesi in questo settore per il futuro della piccola. Successivamente arriviamo a Sandra Bullock, attrice famosa e amata da tutto. Lei ha adottato due bimbi, che oggi hanno 10 e 8 anni.

Al primo compleanno del figlio Louis, l’attrice ha deciso di regalargli un dipinto originale di Andy Warhol, da valore di circa 13.300 dollari. Passiamo ora ad una delle coppie più amate in passato e che ha molti figli, parliamo ovviamente di Angelina Jolie e Brad Pitt. Sono divorziati ormai, ma crescono i loro sei figli in comune.

Tre dei loro figli sono stati adottati dalla Jolie prima di conoscere Pitt, e poi successivamente lui li ha riconosciuti. Gli altri 3 figli invece sono biologici della coppia. I due non badano a spese per i figli, una volta Brad Pitt ha speso 20.000 dollari in vestiti per loro a Parigi. La coppia ha abituato i ragazzi a festeggiare i loro compleanni in resort privati ai Caraibi o in mongolfiera sorvolando Parigi. Anche per le feste meno importanti, come Halloween sono in grado di spendere 1.000 dollari per ogni costume dei figli.

Non dimentichiamoci di Victoria e David Beckham, tra le coppie più famose e discusse al mondo. Hanno tre figli maschi e una femmina. Questa coppia è su una linea diversa rispetto alle altre, non vogliono viziare i figli. Gli danno paghette solo se fanno faccende. Eppure gli hanno regalato una casa sull’albero dal valore di 50.000 dollari.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Cade da un’impalcatura mentre lavora: operaio muore dopo un volo di diversi metri

Vestono poi sempre firmati. Kim Kardashian e Kanye West, un’altra coppia discussa e celebre. Hanno 4 figli, e per non loro non si fanno problemi a spendere enormi capitali. Gli armadi sono colmi di abiti firmati e hanno stilisti personali.

I loro regali sin da neonati sono stati sopra le righe, abbigliamento da 34.700 dollari di Dolce&Gabbana, cavalli a dondolo di cristalli Swaroski dal valore di 121,400 dollari e anche ciucci d’oro persino, da 85,200 dollari. Tom Cruise e Katie Holmes hanno una figlia Suri, loro sono separati ma alla bimba non manca nulla. Indossa sempre scarpe firmate, fa shopping in negozi di lusso e la madre per lei spende migliaia di dollari. Tom spende più di 6 milioni all’anno in jet privati per vedere sua figlia.