Cristina Marino. Raffinatezza ed eleganza in ogni scatto rilasciato su Instagram. L’attrice raccoglie consensi ma spicca una piccola critica, sempre costante

Nata a Milano nel 1991, Cristina Marino è un’attrice dotata di fascino, eleganza e raffinatezza.

Indubbiamente è una delle donne più invidiate d’Italia poiché dal 2015 fa coppia fissa con l’affascinante collega Luca Argentero. Galeotto fu il set. I due, infatti, si sono conosciuti durante la lavorazione del film “Vacanze ai Caraibi” quando ancora l’attore era sposato con la doppiatrice Myriam Catania anche se il loro rapporto si poteva già dire concluso.

Cristina Marino: i brand più prestigiosi la corteggiano spudoratamente

Cristina Marino e Luca Argentero si sono sposati il 5 giugno 2021 a Città della Pieve, borgo della regione Umbria dove hanno costruito il loro nido. L’evento è stato quanto più defilato possibile e lontano dai riflettori e dal chiacchiericcio dello star system.

I due hanno accolto nella loro famiglia circa un anno prima la piccola Nina Speranza, figlioletta nata il 20 maggio 2020, in piena pandemia.

Cristina Marino ha ottenuto il primo soffio di notorietà in età adolescenziale quando ha preso parte al film “Amore 14”, tratto dall’omonimo romanzo di Federico Moccia.

Oggi è anche un personaggio di spicco del web dove conta attualmente oltre 534mila follower su Instagram. Le immagini che propone frequentemente hanno una palette di colori tenui, sempre sulle stesse gradazioni soft e delicate. Offre piccoli stralci della sua vita professionale e concede perle di attimi più intimi e personali.

L’ultimo post in termini tempo denota quanto la sua popolarità sia in ascesa al punto da essere corteggiata da brand d’indubbio valore e prestigio, tra questi la nota casa di gioielli di lusso Bvlgari, di cui è orgogliosa testimonial.

Ogni foto raccoglie commenti di approvazione da parte dei fan. Ecco qualche esempio: “Sei bella come il sole”, “Sempre affascinante e favolosa”, “I tuoi occhi ipnotizzano, i gioielli brillano e splendono, tu sei meravigliosa e preziosa”.

Tuttavia, scorrendo fra le varie condivisioni rilasciate dall’attrice, è possibile trovare una constatazione costante, ossia il fatto che la si veda sorridere nelle foto molto di rado: “Sempre con quel bel faccino arrabbiato sei… e fattela una risata con un marito così figo! Che vuoi di più dalla vita”– scrive qualcuno, ironizzando.

Commenti simili erano già stati espressi precedentemente : “Ci vogliono settantadue muscoli per fare il broncio ma solo dodici per sorridere”, “Mamma mia ma un sorriso mai? Tutte le foto sempre con questo broncio… e ridi!!!”, “Cristina sei molto molto bella…. Ma perché non sorridi?”.

