“Pazzesca, Jessica Rabbit”. Noemi annuncia il brano che porterà a Sanremo. L’abito avvolgente non lascia niente all’immaginazione – FOTO

Noemi. La cantante italiana con la voce più black che ci sia sta per tornare alla ribalta con un nuovo brano. Per lanciarlo ha scelto il palco più prestigioso

Ci ha fatto ballare tutta l’estate 2021 con il brano “Makumba” realizzato insieme al rapper romano Carl Brave, rimanendo in classifica per ventiquattro settimane e raggiungendo il traguardo di oltre 210mila copie vendute, ben tre dischi di platino, attestandosi come uno dei tormentoni dell’anno.

Noemi sta per tornare. Ha scelto il palco più prestigioso del panorama musicale italiano: quello dell’Ariston del Festival di Sanremo. La sua voce graffiante ha convinto tutti quando venne alla ribalta partecipando alla seconda edizione del talent show “X Factor” nel lontano 2009. Da quel momento solo successi per lei, diventando un’icona di talento e professionalità.

Noemi: la mise scelta per un grande annuncio è un trionfo di sensualità

Noemi parteciperà alla prossima edizione del Festival di Sanremo che si terrà dal 1° al 5 Febbraio 2022. Per lei sarà la settima volta alla kermesse canora della città ligure. L’ultima risale appena a un anno fa con il brano “Glicine”.

Amadeus, per il terzo anno consecutivo direttore artistico del Festival, ha riposto nuovamente in lei fiducia. Sono stati annunciati i nomi dei 22 Big che prenderanno parte alla competizione; a questi si aggiungono altre tre “new entry” che sono state svelate ieri durante la diretta di Sanremo Giovani Festival: Yuman, Tananai e Matteo Romano.

Presente anche Noemi che ha rivelato il titolo del brano con il quale combatterà per arrivare sul gradino più alto del podio: “Ti amo non lo so dire”.

Seguitissima anche su Instagram (583mila follower) ha pubblicato una foto con la mise scelta per l’occasione: un attillatissimo vestito nero con leggere trasparenze dovute all’impalpabilità del tessuto, talmente fasciante da mostrare la splendida forma della cantante, maniche lunghe ma profondo taglio orizzontale da lasciare le spalle scoperte. Gioielli ridotti ai minimi termini: solo un paio di vistosi orecchini per donare la giusta luminosità. É un vero incanto per gli occhi.

“Pazzesca, Jessica Rabbit” – le scrive un fan, stregato dalla sua inconfondibile chioma rossa. “Non vediamo l’ora”, “Che bello vederti lì” – replicano altri in attesa della nuova fatica della loro beniamina.

