Presidente della Repubblica, l’asso nella manica di Salvini: il piano della Lega

Il leader della Lega Matteo Salvini avrebbe un asso nella manica per la corsa al Quirinale qualora Silvio Berlusconi non riuscisse ad avere i numeri per diventare Presidente della Repubblica.

La corsa al Quirinale si fa sempre più frenetica ed il toto nomi impazza. Tra chi vorrebbe vedere Capo dello Stato una figura moderata, chi un Mattarella bis e chi storici personaggi della politica italiana, fatto sta che il tempo stringe ed i leader dei vari schieramenti “avanzano proposte”.

È il caso di Matteo Salvini che oltre a Silvio Berlusconi avrebbe detto di avere un asso nella manica qualora il Cavaliere non riuscisse a salire al Colle.

Presidente della Repubblica, Matteo Salvini ed il suo Piano B per il Quirinale

A gennaio Sergio Mattarella dovrà lasciare il Colle e la sedia vacante ora inizia a fare gola, soprattutto ai vari partiti che vorrebbero vedere un nome amico.

La destra, come noto, avrebbe avanzato il nome di Silvio Berlusconi, un’ipotesi che però non pare essere molto condivisa soprattutto da Pd e M5S. E se il Cavaliere non dovesse farcela? Matteo Salvini, riporta Virgilio Notizie, ospite a “Non è l’Arena”, programma condotto da Massimo Giletti, ha affermato di avere un asso nella manica.

“Se Berlusconi sceglierà di candidarsi, visto che è stato l’inventore del centrodestra, avrà coerentemente e lealmente il nostro sostegno” ha detto il leader del Carroccio aggiungendo però: “tra Natale e Capodanno inviterò i segretari dei partiti e chiederò se c’è un nome che mette d’accordo se non tutti quasi, o comunque la maggior parte, partendo da una posizione del centrodestra”.

Per Salvini non è improbabile che il Cavaliere possa farcela, ma i numeri per supportarlo non basterebbero. Per tale ragione se non dovesse farcela è d’obbligo pensare ad un nome di riserva, al quale starebbe già lavorando insieme ai suoi alleati.

Nessun cambio di posizione su Mario Draghi. Per il leader del Carroccio l’auspicio è che l’attuale Presidente del Consiglio prosegua il suo mandato in tale veste perché se dovesse salire al Colle ci sarebbero problemi organizzativi.

