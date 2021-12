La magnifica cantante italiana ha pubblicato una foto sul suo seguitissimo profilo Instagram: il selfie ha spopolato sul web…

Emma Marrone, conosciuta su Instagram come @real_brown, ha postato di nuovo: questa volta si tratta di un selfie, in cui si immortala con un calice di prosecco in mano.

Ma a che cosa starà brindando? Il suo augurio più grande va a se stessa.

“Per tutto quello che sta succedendo, per tutto quello che succederà, per tutti i respiri che trattengo nel petto, per la fatica, le attese, le aspettative, l’ansia per il futuro, […]” Sono state queste le parole scritte dalla nota cantante, nella didascalia dedicata solamente a se stessa.

Siete curiosi di vedere la foto che ha avuto un boom enorme di visualizzazioni? Reggetevi forte, perché vi verranno le palpitazioni…

Emma Marrone è un tripudio di bellezza, fascino e personalità. Un fan scrive: “Tu sei il mio punto debole”

Se vuoi vedere il selfie di Emma Marrone vai a successivo