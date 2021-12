Fedez riceve la risposta che nessuno forse avrebbe mai immaginato. Il grande cantante lo mette a tacere proprio così

Fedez ha lanciato da poco il suo ultimo album “Disumano”. Un progetto sponsorizzato all’inverosimile sui social e legato ad un progetto benefico con la sua onlus per sostenere la fondazione TOG. Una serie di edizioni limitate con gadget speciali ed un prezzo bloccato e accessibile a tutti.

Il disco del rapper di Rozzano era attesissimo. Nell’ultimo anno aveva lanciato solo dei singoli. Tra i tanti pezzi quello che ha suscitato maggiore attenzione è Un Giorno in Pretura. Qui il marito di Chiara Ferragni se la prende praticamente con tutti, da Matteo Renzi a Giorgia Meloni fino ad Andrea Bocelli.

L’intro che porta nella canzone un “first reaction: shock” già dice tutto e ora per lui è arrivato il momento della resa dei conti. Uno di questi nomi gli ha risposto tra le righe e lo ha messo ko.

Fedez massacrato dal cantante: parole al vetriolo

Fedez tira in ballo nella sua canzone Andrea Bocelli per la sua estrema presenza in assemblee importanti come quelle dell’Onu e dell’Unesco oltre che per le sue posizioni in merito alla pandemia di cui a lungo si è discusso.

Il rapper canta: “Bocelli è come portare lo spumante se ti invitano a cena (Buonasera, buonasera) / L’unica differenza tra lo spumante ed Andrea/ È che Andrea, va ad un’assemblea, che è una messa in scena/Dove si grida: ‘Bill Gates è un’aliena, che ci spara il 5G in vena’”.

E così a tempo debito, nel momento in cui forse nessuno se lo aspettava, nemmeno lo stesso Fedez, il celebre cantante, famoso in tutto il mondo, ha dato il ben servito al rapper di Rozzano. Con garbo e con una sottigliezza unica ha mandato al mittente le accuse.

“Non ho mai cercato di scopiazzare quello che gli americani sanno fare meglio di noi. Ho portato, invece, la cultura italiana, la mia cultura, le mie passioni” ha detto al Corriere della Sera dopo l’incontro alla Casa Bianca con il presidente Usa Joe Biden precisando di aver sempre fatto la musica che gli piace.

Ed infine ha aggiunto: “Forse contano anche i messaggi delle mie canzoni: ottimisti, positivi, di speranza”. E proprio nella questione del copiare in molti ci hanno visto la sferzata contro Fedez come a voler dire mettiamo i puntini sulle i.