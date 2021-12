Carlo Conti sostituito: non sarà più lui a condurre la prima serata di “Affari Tuoi”. Al suo posto arriva un altro pilastro della Rai

Negli ultimi anni il format di “Affari Tuoi” ha subito diversi cambiamenti, arrivando a lasciare il tradizionale posto occupato nel preserale di Rai 1. Al suo posto “I Soliti Ignoti” che continua a ottenere un riscontro straordinario dal pubblico, tanto da essere stato riconfermato anche nel palinsesto del 2022. Nonostante questo, il “gioco dei pacchi” tornerà sullo schermo come accaduto lo scorso anno con alcune puntate speciali. Al timone non ci sarà però Carlo Conti, bensì un suo collega altrettanto amato dai telespettatori.

Amadeus condurrà la prima serata di “Affari Tuoi”: quando andrà in onda il programma

Sebbene sia stato riconfermato il ritorno di “Affari Tuoi” in prima serata, il pubblico non rivedrà Carlo Conti al timone delle puntate speciali. La Rai ha infatti scelto di sostituirlo con un altro grande protagonista della rete: Amadeus. Sarà proprio quest’ultimo a condurre la prima serata del gioco dei pacchi.

La nuova versione del programma andrà a occupare il sabato sera di Rai 1 e avrà inizio al termine del Festival di Sanremo. Il direttore artistico avrà una sola settimana di pausa prima di tornare al lavoro, questa volta negli studi di “Affari Tuoi“. Le nuove puntate andranno infatti in onda a partire da sabato 12 febbraio 2022.

A differenza di quanto avvenuto lo scorso anno i concorrenti non saranno delle coppie bensì delle famiglie che giocheranno per cercare di vincere il montepremi finale. Non è da escludere che, proprio in concomitanza della fine del Festival, Amadeus non decida di chiamare ospiti alcuni protagonisti della gara canora.

La Rai continua così a scommettere sul presentatore, amatissimo dal pubblico, che continuerà a mantenersi alla guida anche de “I Soliti Ignoti” nella fascia preserale. Amadeus intratterrà i telespettatori anche durante la preparazione del Festival di Sanremo che si terrà da martedì 1 a sabato 5 febbraio, per poi fermarsi nel corso della settimana della gara canora.

La scelta di andare a sostituire un altro pilastro di Rai 1, Carlo Conti, potrebbe essere dipesa anche dagli impegni di quest’ultimo. A partire da gennaio dovrebbe infatti tornare alla conduzione di “Tali e quali“, la versione del famoso talent realizzata con persone comuni.

