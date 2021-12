“Sei sempre una tentazione infinita” Marina La Rosa tra i fornelli senza veli, una visione pazzesca – FOTO

Marina La Rosa, più graffiante che mai nel suo ultimo scatto dove appare senza veli. Tra i fornelli rende tutto più seducente.

Marina La Rosa continua a far parlare di sé e stupire. La splendida siciliana infatti – nota per aver partecipato alla prima edizione del “Grande Fratello” – è molto seguita sui social dove riceve sempre una buona dose di affetto e stima. In lei vedono una donna alternativa, al passo coi tempi – se non avanti – e ne apprezzano lo stile.

Le sue foto vogliono sempre comunicare qualcosa, che sia un paesaggio, un suo momento di relax o un semplice selfie, riesce sempre a non deludere le aspettative del suo pubblico. Di recente, ha rilasciato un’intervista per “Chi” e le sue foto hanno subito mandato in visibilio per quel dettaglio hot dato dalle scarpe nere che hanno catturato l’attenzione persino di Rocco Siffredi.

Marina La Rosa, tra i fornelli senza veli: che visione pazzesca!

Per saperne di più, vai su Successivo