Il Natale della famiglia reale quest’anno sarà molto diverso, la Regina Elisabetta II è affranta dal dolore perché è finita una tradizione molto importante.

La famiglia reale inglese è pronta a tornare a Sandringham per festeggiare il Natale come di consueto. Tuttavia quest’anno ci sarà una grande assenza, quella del principe Filippo. Per la Regina e il resto della famiglia sarà un Natale diverso, più malinconico. Anche le tradizioni quest’anno saranno sconvolte da questa perdita improvvisa.

Le tradizioni natalizie della famiglia reale cambiano

Come ogni famiglia, anche quella reale ha delle tradizioni che appartengono alle generazioni precedenti che sono state tramandate di secolo in secolo, in particolare hanno la tradizione di aprire i regali di Natale la sera della Vigilia.

Ogni ospite il 24 dicembre deve disporre i doni che porta su dei tavoli preposti. Alle 18:00 in punto, dopo aver fatto l’albero di Natale e aver sorseggiato una tazza di tè arriva il momento di aprire i regali. Il motivo per cui i reali aprono i regali il 24 dicembre ha origini tedesche.

Quest’anno le tradizioni cambieranno vista la scomparsa del principe Filippo, consorte della Regina, il motivo è che ogni anno era proprio il principe ad essere incaricato come supervisore allo scambio dei regali. Sarà dura per la Sovrana affrontare questo dolore durante le feste, ma riuscirà sicuramente a mantenere quel rigore e quella forza che la contraddistingue da sempre.

I regali di Natale nella famiglia reale sono sempre molto bizzarri e simpatici, ma soprattutto economici. D’altronde cosa regalare a chi ha già tutto?

In passato il principe Carlo ha ricevuto un accessorio per il bagno stravagante e la Regina una cuffia da doccia particolare. Elisabetta II arriverà a Sandringhamil 17 dicembre dopo aver fatto una festa pre-natalizia in cui apparirà nuovamente in pubblico.

Indubbiamente questo Natale sarà colmo di nostalgia e tristezza, però ci sarà anche la gioia che portano i pro-nipotini della Regina. Saranno infatti presenti George, Charlotte e Louis insieme a mamma Kate e papà William. Non è chiaro invece se Harry e Meghan saranno presenti, insieme ad Archie e la nuova arrivata Lilibet Diana, non ancora presentata ufficialmente a tutta la sua famiglia.