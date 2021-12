Zendaya e l’abito “ragnatela” sul red carpet di Spider Man: chi è lo stilista che l’ha disegnato

Zendaya e Tom Holland sono una coppia meravigliosa, stanno conquistando i cuori dei fan di Spiderman: alla prima del film, lei indossa un abito a tema “ragnatela” strabiliante. Scopriamo maggiori dettagli sullo stilista.

Ormai è indiscutibilmente un’icona di stile a livello mondiale: Zendaya è seguitissima e, ad ogni evento, supera sé stessa e fa strage di cuori.

L’abbiamo vista molto recentemente come copertina di Vogue mentre, con il suo ruolo di ambasciatrice Bulgari, ha impreziosito di gioielli e diamanti l’immagine di una moderna e sexy Morticia Addams.

Ed è accaduto di nuovo: alla prima di Spider Man No Way Home, a Los Angeles, l’attrice si è superata ed ha avuto tutti gli occhi e i riflettori puntati addosso. Al di là del suo incantevole fascino, merito è stato anche di uno stylist che ha saputo trasformare il look in una vera e propria storia. Ci ha fatti davvero sognare!

Accanto a lei, sul red carpet, c’è stato Tom Holland, reale fidanzato dell’attrice. Una coppia da favola, con lei poster girl dei comics in versione haute couture, lasciata risplendere sulla scena da Tom, che la abbraccia e la guarda con occhi innamorati. Che magia!

A contribuire alla grandissima scena che ha fatto la coppia durante questo evento ci sono anche, e indubbiamente, i loro preziosissimi outfit coordinati. Chi ha avuto la magnifica idea di realizzare a tema “ragnatela” il look di Zendaya? Addentriamoci nei dettagli del “dietro le quinte”.

Zendaya e Tom Holland, la coppia che ha fatto sognare tutti sul red carpet di Spiderman: outfit coordinati, tema ragnatela e l’immaginazione che vola

Uno slipdress con pattern tela di ragno, ovviamente in versione super chic grazie alla preziosissima manodopera di Valentino.

Lo stylist Law Roach e Zendaya sono amici storici di Pierpaolo Piccioli, il designer di Valentino.

Hanno vestito anche Tom Holland il quale, alla prima del film, indossa un abito tonalità cioccolato che si abbina perfettamente al tema di quello scintillante di Zendaya.

Impeccabili!