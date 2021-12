Senza parole i fan di Giorgia Rossi a seguito del suo ultimo scatto in compagnia, in molti vorrebbero essere al loro posto. Stavolta merita un Oscar.

Il Natale è alle porte e la giornalista dedita allo sport, Giorgia Rossi, sembrerebbe esserne entusiasta. Ospitata “con piacere” nella serata di ieri, 15 dicembre, nel noto salottino televisivo di “Casa Pagani“, la conduttrice di origini romane ha lì sfoggiato un outfit perfettamente in tono con l’avvicinarsi delle festività.

Dunque, se già il suo ultimo look in total red non era riuscito a passare inosservato davanti alle telecamere, questa mattina un’ulteriore sorpresa ha lasciato senza fiato i suoi ben 492mila follower. Scopriamo ora di cosa si tratta più nei dettagli.

“Da Oscar, vorrei essere tra loro” Giorgia Rossi mozzafiato, fan in soggezione per la FOTO di gruppo

