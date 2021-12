Sabrina Salerno manda in escandescenza Instagram. Sopra la camicetta ma sotto la tutina ti manda al manicomio

Per tutti resta una delle bombe sexy degli anni Ottanta, anche oggi che non è più giovanissima, ma sfoggia un fisico e delle forme che fanno perdere la concentrazione. Sabrina Salerno, protagonista indiscussa di questa edizione di “Ballando con le Stelle”, ha dimostrato però di essere molto di più della donna tutto fisico e sensualità. Ha mostrato le sue debolezza e le sue fragilità mettendosi anche in gioco, indossando le scarpe da ballo ed aprendosi al pubblico.

Proprio lei, infatti, in una recente intervista, ha spiegato che non sempre il rapporto con il suo fisico è con il sorriso. “Se sono consapevole della mia bellezza? No, perché ho un rapporto normale con la mia fisicità – ha precisato ai microfoni de “I Lunatici” su Rai Radio 2 – Ci sono dei giorni in cui mi piaccio, dei giorni in cui non mi posso guardare neanche allo specchio. La mia fisicità non la vedo come la vedono gli altri, questo è sicuro”.

Sabrina Salerno, una tutina che non copre nulla: un fuoco

