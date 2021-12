Angelina Jolie e Brad Pitt: c’è qualcuno che ancora oggi soffre

Dopo l’annuncio della rottura tra Angelina Jolie e Brad Pitt a spezzarsi non è stato solo il cuore dei loro fan, ma c’è ancora qualcuno che non smette di soffrire proprio per questo motivo.

Una delle coppie più amate e discusse del mondo sono stati proprio loro: Angelina Jolie e Brad Pitt e questo lo sappiamo tutti e chi non conosce la loro storia? Si sono innamorati follemente sul set del film che li ha profondamente legati, ovvero Mr. & Mrs. Smith. Film che allontanò per sempre Jennifer Aniston da Brad Pitt, il quale era all’epoca suo marito.

Angelina e Brad delle dicerie e dei giudizi non ne hanno mai tenuto conto, così che il 2014 li ha portati ad un ancor più stretto legame: il matrimonio. Ad accompagnare il loro amore sono stati poi i loro sei figli, tre dei quali sono stati adottati. Forse, però, la loro storia ci insegna che non sempre una storia d’amore ha un lieto fine. Nel 2016 annunciano, infatti, la loro volontà di divorziare.

Ed ecco che si concluse, proprio in quel momento, una delle storie d’amore più intense di sempre.

La rottura di Angelina e Brad ferisce una persona in particolare

Il divorzio, si sa, allontana quell’idea di unione e serenità. Ad avere ottenuto la custodia dei figli è stata proprio Angelina Jolie e pare che la decisione giuridicamente ottenuta abbia reso tutti felici e contenti, compresi i figli dei due attori. Tutti felici ad eccezione della figlia Shiloh. La, oramai, quindicenne, è ancora stordita da questo esito, vorrebbe che il padre facesse parte effettiva della sua vita.

Shiloh è la figlia che più assomiglia ad entrambi i genitore e, come una paradossale conseguenza, è quella che non vorrebbe rinunciare a nessuno dei due. A riportare questa notizia è il magazine americano OK!, dopo aver ascoltato le parole raccontate da un amico di famiglia. Secondo quanto affermato dalla rivista americana Shiloh vorrebbe stare il più possibile vicino al padre proprio a Natale.

Il Natale, però, sembra avvicinare tutti tranne Angelina Jolie e Brad Pitt e questo la figlia proprio non lo sopporta. L’attore sembra non stare particolarmente bene in questo periodo. Come ogni storia d’amore, quando l’amore tra due persone si spegne, a perdere sono entrambi. Anche i figli hanno perso qualcosa: la loro unità familiare. Brad Pitt e Angelina Jolie riusciranno a tacere le loro dispute? L’attore asseconderà la volontà di Shiloh?