“Pomeriggio 5”, Barbara D’Urso è devastata: “Starò con voi solo per…”. La notizia è ufficiale

“Pomeriggio 5”, Barbara D’Urso ha comunicato ai telespettatori una notizia che li ha a dir poco sconvolti. Le sue parole sono arrivate durante la diretta

In queste ultime settimane si è molto discusso a proposito del ruolo che Barbara D’Urso continuerà o meno a ricoprire all’interno di Mediaset. Quel che è certo è che, come testimoniano i palinsesti, le sue trasmissioni non sono più all’altezza degli standard fissati dall’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi. Per questo motivo, l’unico programma che è “sopravvissuto” è proprio “Pomeriggio 5”, in onda nel pomeridiano della rete ammiraglia.

La conduttrice, che non vuole assolutamente rinunciare al proprio lavoro, si sta dando parecchio da fare al fine di intrattenere i telespettatori, proponendo loro più casi di attualità e meno gossip. Tuttavia, nel corso della puntata odierna, la D’Urso non ha resistito ed ha perso le staffe di fronte al pubblico. Il futuro di “Pomeriggio 5”, stando alle sue stesse parole, è ormai delineato.

“Pomeriggio 5”, Barbara D’Urso è devastata: “Starò con voi solo per…”. L’annuncio sconvolgente

Durante il primo blocco di “Pomeriggio 5”, ai telespettatori non è sfuggita una confessione che li ha lasciati letteralmente senza parole. La D’Urso, prima di accogliere in studio gli analisti, ha affrontato uno dei temi caldi della giornata: quello relativo alla Onlus di Castelbuono (Palermo), in cui da tempo si perpetravano dei veri e propri orrori nei confronti di soggetti disabili.

Quest’ultimi, come hanno rivelato le telecamere di sorveglianza, venivano rinchiusi nella stanza relax e lasciati lì per ore, in condizioni di privazione di cibo e acqua. Non di rado, i pazienti venivano anche sottoposti a torture e violenze, che solo l’inchiesta recentemente condotta ha portato alla luce. La conduttrice, nel commentare questa riprovevole vicenda, non ci è andata affatto leggera.

“Io continuo a sostenere da anni la mia lotta. Voglio assolutamente che in tutti gli asili e in tutti i centri per anziani e disabili vengano installate le telecamere!“: questo il grido lanciato dalla D’Urso. Barbara, con il dente avvelenato, ha poi proseguito con le seguenti parole: “Continuerò a farlo finché starò con voi, quindi per i prossimi anni!“.

Una promessa che la dice lunga sul futuro lavorativo della conduttrice. Il ruolo della D’Urso all’interno di Mediaset, a quanto sembra, non sarebbe affatto in bilico.

