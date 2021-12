Federica Pellegrini ha condiviso un nuovo scatto bollente su Instagram: l’accappatoio scivola pericolosamente giù, che spettacolo.

Il 2021 è stato un anno importante per lo sport italiano. La Nazionale di calcio ha vinto gli Europei dopo un lunghissimo digiuno. Grandi successi sono arrivati anche nelle altre discipline: memorabile l’esperienza alle Olimpiadi, con il record di medaglie nella storia italiana. Quest’anno verrà ricordato dagli appassionati anche per l’addio di Federica Pellegrini: la nuotatrice ha deciso di chiudere la sua carriera eccezionale, ovviamente con risultati super.

Ai Giochi di Tokyo ha raggiunto la quinta finale consecutiva nei 200 m sl (un risultato da brividi) mentre ha vinto la sua ultima gara in carriera a Riccione. Federica è amatissima non soltanto per il suo talento, ma anche per la sua bellezza e per il suo fascino. La nativa di Mirano è seguitissima su Instagram: la 33enne ringrazia ogni singolo followers con post da urlo. Questa sera, ad esempio, la Divina ha regalato uno scatto bollente in cui l’accappatoio scende un po’ troppo.

Federica Pellegrini, l’accappatoio scivola giù: sale la temperatura

Per vedere il fantastico scatto, vai su successivo.