Gomorra 5, la fine del viaggio di Ciro Di Marzio e Genny Savastano: attenzione spoiler

Arriva l’attesissima conclusione di Gomorra 5, la serie tv diventata un cult incentrata sui personaggi Ciro Di Marzio e Genny Savastano

Dopo 7 anni dalla messa in onda della prima puntata di Gomorra ora i fan sono in attesa di assistere all’ultimo episodio che chiuderà non solo la quinta stagione ma anche la serie.

Ispirata al best seller di Roberto Saviano la serie ha raccontato in questi anni la parte più violenta e drammatica di Napoli. Le vicende camorristiche, legate principalmente al mondo della droga, sono state portate sul piccolo schermo appassionando episodio dopo episodio milioni di spettatori.

Per i due grandi protagonisti Genny Savastano, interpretato da Salvatore Esposito, e Ciro Di Marzio, che ha il volto di Marco D’Amore, è arrivato il momento dell’ultima epica resa dei conti.

In base alle anticipazioni e ad alcune indiscrezioni sono diversi gli scenari che potranno essere presentati nel corso degli ultimi due episodi che concluderanno la serie.

Gomorra 5, come finirà fra Ciro Di Marzio e Genny Savastano

Le poche informazioni che sono trapelate dalla serie grazie ad Instagram raccontano di un ultimo scontro finale fra l’Immortale e Don Savastano.

I due, per volere di Ciro si ritroveranno nello stesso abitacolo di un’auto con una destinazione che è tutta da definire.

Sono infatti diversi gli scenari che potrebbero presentarsi agli occhi dei telespettatori. I due potrebbero ritrovarsi nella stessa auto perché arrestati, quindi si tratterebbe di una volante della polizia.

In questo caso il finale avrebbe lo scopo di smitizzare la figura del camorrista che come unico destino possibile ha quello di finire in carcere. Un’ipotesi però non sufficientemente valida in quanto si sa che i due compiono il viaggio seguendo il volere di Ciro.

Altra possibilità li vorrebbe insieme diretti verso un luogo particolare, magari legato all’infanzia vissuta insieme. In questo caso i due personaggi potrebbero trovare un’isperata pace che li vedrebbe soli ed incontrastati ai vertici mondiali della criminalità.

Per assistere alla conclusione di Gomorra 5 e conoscere i destini di Ciro e Genny non resta altro che attendere la messa in onda degli ultimi due episodi per un finale che si preannuncia mozzafiato.