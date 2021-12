Belen Rodriguez torna con l’ex. La coppia è uscita allo scoperto

La bellissima modella, conduttrice televisiva e showgirl Belen Rodriguez è di nuovo al centro dei gossip: ecco cosa è successo questa volta..

Non è passato molto tempo da quando il noto attore del film erotico ‘365 giorni’, uscito nel 2020, Michele Morrone ha pronunciato le parole seguenti: “Alan mi consiglia di fidanzarmi con Belen”. E ancora: “Allora il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due t***e e un c**o. Però chi lo sa…”.

Ebbene il famoso trentunenne è stato avvistato in un locale, precisamente al ristorante ‘El Porteño Prohibido’ a Milano, mano per mano con la Rodriguez: i fan non riescono a credere ai propri occhi!

Il video è stato pubblicato dalla pagina Instagram di gossip @whoopsee.it: volete vederlo?

Belen Rodriguez e Michele Morrone avvistati mano per mano: il VIDEO ha spiazzato il web intero!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WHOOPSEE (@whoopsee.it)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Fantastica”: Georgina Rodriguez immersa nella neve, la posa da capogiro alza la temperatura. Fan in tilt – FOTO

La didascalia di questo video inizia così: “Quali sono gli ingredienti per una serata da ricordare? Basta una domenica di dicembre, una location “piccante” e buon cibo… certo con un po’ di pepe”.

E ancora: “Mettici Belen Rodriguez e Michele Morrone e il gioco è fatto”.

Lui camicia bianca, lei vestitino a fiori: sono inconfondibili!

Moltissimi utenti non credono ai loro occhi: “Ma non è Belen“; “Non è che sia Delia Duran?”; “Non è Belen e si vede: chiacchieroni…” oppure “Se questa è Belen io sono Charlize Theron!”.

Il resto del web, invece, si divide tra chi li ama e chi li odia… e a voi piacciono insieme?

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Marmo sulle scale” Shaila Gatta, il nude look che non ti aspetti: una palpitazione per lato – FOTO ipnotiche

Pensate dunque che sia tutto vero, oppure che si tratti di un equivoco, dettato dalla somiglianza tra la ex di Stefano De Martino e la ragazza del video?

IL METEO DI YESLIFE, LE PREVISIONI DEL 15 DICEMBRE 2021