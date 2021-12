Bologna-Juventus, le pagelle e il tabellino della partita andata in scena allo stadio Dall’Ara questo pomeriggio alle ore 18.

La Juventus, dopo il brutto pareggio di Venezia, torna in campo in serie A per sfidare il Bologna al Dall’Ara. La partita era a rischio rinvio a causa della nebbia: si è deciso di partire comunque regolarmente. I bianconeri stanno cercando una rimonta insperata, provando ad accorciare sulle prime della classe.

Oggi l’occasione è troppo ghiotta: l’Atalanta ha già perso in casa contro la Roma per 4 a 1, mentre il Napoli giocherà domani contro il Milan. Non qualificarsi alla prossima Champions League sarebbe un duro colpo sia per le casse che per l’ambiente. La partita si sblocca al 6 minuto grazie ad Alvaro Morata. Lo spagnolo sta vivendo un ottimo momento di forma e sta ripagando a suon di gol la fiducia.

Nella seconda frazione, Juan Cuadrado mette in cassaforte il risultato siglando il gol del 2 a 0.

Bologna-Juventus le pagelle e il tabellino

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –>Atalanta-Roma, le pagelle e il tabellino della partita

Bologna (3-4-1-2): Skorupski 6; Soumaoro 5.5, Medel 5.5, Theate 5.5; De Silvestri 6 (Skov Olsen 5.5), Svanberg 6, Dominguez 5.5, Hickey 5.5; Soriano 6; Barrow 5.5, Arnautovic 6.5. All. Mihajlovic

Juventus (4-3-3): Szczesny 6; Cuadrado 7, De Ligt 6.5, Bonucci 6.5, Pellegrini 5.5 (Alex Sandro 6); McKennie 6, Arthur 6.5, Rabiot 5.5; Bernardeschi 6.5, Morata 7, Kean 6. All. Allegri