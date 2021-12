Alessia Marcuzzi rompe il silenzio sul suo passato: “Troppo di corsa”

Alessia Marcuzzi rompe il silenzio sul suo passato, rivelando alcuni retroscena sulla sua storia con il primo marito. Tutti i dettagli

Alessia Marcuzzi da tempo ormai è lontano dalle telecamere, ma non dai riflettori visto che il web e il gossip continua a parlare di lei. E’ una delle conduttrici più note della televisione italiana, ha presentato il “Grande fratello”, l’“Isola dei famosi”, “Le Iene” e tanto altro ancora. Oggi è molto attiva sui social dove sfoggia degli scatti strepitosi.

La sua è una famiglia allargata, visto che ha avuto più matrimoni ed oggi è felicemente sposata con l’imprenditore Paolo Calabresi.

Alessia Marcuzzi, la rivelazione su Simone Inzaghi

Prima dell’imprenditore, Alessia Marcuzzi ha avuto altri due compagni. Il primo è stato Simone Inzaghi, con il quale ha avuto anche un figlio di nome Tommaso. Proprio riguardo a questa storia d’amore, la conduttrice ha rivelato alcuni retroscena.

I due sono stati insieme per otto anni e la loro relazione è stata considerata da tutti i loro cari unica e ineguagliabile. A quanto pare la coppia era molto innamorata e passionale, tanto che sono in tanti ad aver sofferto dopo la rottura.

In un’intervista a Vanity Fair Alessia Marcuzzi ha rotto il silenzio sul suo ex affermando: “Io e Simone abbiamo fatto la cose troppo di corsa”.

Oggi i due vivono una relazione di amicizia e stima, lei ha un altro uomo e lui un’altra donna. C’è di più, madre e padre di Tommaso sono anche vicini di casa e non perdono occasione di trascorrere del tempo insieme alle loro famiglie, tra una cena e un evento.

Il Natale è alle porte e la conduttrice romana passerà le feste in compagnia non solo di Simone Inzaghi e sua moglie, ma anche dell’altro suo ex, Francesco Facchinetti. Le tre famiglie sono proprio l’esempio che per amor proprio e dei figli tutto si può aggiustare e diventare speciale. Così si definiscono una “famiglia allargata moderna”.

