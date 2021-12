Atalanta-Roma, le pagelle e il tabellino della partita

Le pagelle e il tabellino di Atalanta-Roma, gara valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A

L’Atalanta affronta in casa la Roma di Josè Mourinho per confermare la sua cavalcata verso i vertici della classifica di Serie A. Per i giallorossi la trasferta di Bergamo è l’occasione per rientrare nelle posizioni in cui si può giocare un posto in Europa.

I giallorossi partono subito alla grande portandosi in vantaggio a tempo di record con un gran gol di Tammy Abraham. L’inglese dopo essersi fatto spazio centralmente anticipa Musso e sblocca immediatamente la partita.

La squadra di Gasperini reagisce immediatamente dopo la rete subita a freddo puntando molto sui lanci lunghi verso Zapata. Il primo tempo vede entrambe le squadre affrontarsi a viso aperto entrambe con la voglia di portare a casa punti fondamentali per la classifica.

Al 27′ Zaniolo sbaraglia la difesa della Dea e dopo oltre 500 giorni torna a mettere il suo nome nel tabellino dei marcatori infilando un gol bellissimo sul primo palo.

Dopo le due reti Gasperini decide di non aspettare il secondo tempo per ridisegnare la squadra. Fuori Djimsiti l’Atalanta passa con la difesa a quattro con in attacco il tridente formato da Muriel, Zapata e Ilicic.

Una scelta vincente per l’Atalanta che chiude il primo tempo in attacco e che al 46′ in pieno recupero trova la rete che accorcia le distanze grazie ad un autogol di Cristante sfortunato dopo un rimpallo con Muriel.

Il secondo tempo si apre esattamente come si erano conclusi i primi 45 minuti ovvero con l’Atalanta in avanti a caccia del pareggio.

Atalanta-Roma, le pagelle e il tabellino

Gli sforzi dell’Atalanta sembrano essere premiati al 67′ con un gol di testa di Zapata nato dagli sviluppi di un calcio d’angolo ma il var segnala un fuorigioco di Palomino e la rete viene annullata.

Dal possibile pareggio dopo pochi minuti si passa alla tripletta per i giallorossi. Smalling sfrutta un tiro lungo nato da un calcio di punizione e insacca alle spalle di Musso che non riesce a coprire il primo palo.

La Roma dopo un ribaltamento di fronte dilaga con Abraham che segna all’82’ una doppietta.

Atalanta (3-4-2-1) Musso 6, Toloi 5,5, Palomino 5,5, Djimsiti 5 (34′ Muriel 7), Hateboer 5,5 (78′ Zappacosta), De Roon 5,5, Freuler 6, Pezzella 6 (78′ Maehle), Ilicic 6 (46′ Malinovskyi 6), Pasalic 5,5, Zapata 5,5. In panchina: Rossi, Sportiello, Koopmeiners,, Demiral, Pessina, Miranchuk, Lovato, Piccoli.

Roma (3-4-2-1) Rui Patricio 6,5, Mancini 6, Smalling 6,5, Ibanez 6, Karsdorp 6,5, Veretout 6,5 (91′ Kumbulla), Cristante 6, Mkhitaryan 6 (88′ Calafiori), Vina 6, Zaniolo 7, Abraham 7 (91′ Bove). In panchina:Boer, Fuzato, Villar, Perez, Shomurodov, Borja Mayoral, Diawara, Darboe, Zalewski.

Arbitro: Massimiliano Irrati

Reti: 1′ Abraham (R), 27′ Zaniolo (R), 46′ Cristante (R) (Aut), 73′ Smalling (R) 82′ Abraham (R)

Ammoniti: 7′ De Roon (A), 9′ Zaniolo (R)

Il poker della Roma inchioda l’Atalanta a 37 punti in attesa del Napoli che in trasferta incontrerà nel big match della domenica sera il Milan. I giallorossi si portano invece a 31 punti agganciando così la zona Europa League.

