Monica Bertini pensa al Natale ma è lei che fa un regalo super hot ai suoi fan: un lato A così imponente che l’abito non ce la fa

Da una bellezza ad un’altra, da una fuoriclasse del giornalismo sportivo ad una professionista con la P maiuscola. “Pressing”, la trasmissione sportiva delle reti Mediaset si rinnova alla sua conduzione ma resta pur sempre un numero uno nel settore. L’addio di Giorgia Rossi che ha scelto Dazn, ha portato alla conduzione la bellissima e talentuosa Monica Bertini che con questa esperienza è arrivata ancora di più in alto nell’olimpo delle giornaliste sportive più amate in Italia.

Fascino, carisma, un fisico da far girare la testa, tanta esperienza e competenza, fanno di lei un numero uno del calcio e così l’appuntamento con la sua trasmissione in tv non può mancare. Oltre al piccolo schermo poi ci sono i social ed è qui che la giornalista è più sciolta e rilassata e per i suoi fan scatta il delirio totale.

Monica Bertini, lato A imponente e l’abito cede: la FOTO

Mediaset per la sua trasmissione ha scelto un cavallo vincente, con Monica Bertini gli ascolti di “Pressing” schizzano alle stelle e su Instagram i fragili di cuore non ce la fanno.

Proprio sul social dell’immagine la bella giornalista si diverte con pose e outfit meno contenuti rispetto alla tv ed il risultato è pazzesco. Così atomico che il rischio di infarto è quasi sicuro con lei. È quello che è successo anche oggi con la sua ultima foto. Monica pensa al Natale, ai regali e all’aria di festa ma è lei che ha fatto un gran regalo ai suoi follower, oltre 400 mila.

L’abito monospalla è così mini che tutto esce fuori. Non ce la fa a tenere al loro posto le forme e mentre lei si appoggia con un braccio, il seno straborda dal lato. Decolleté indisciplinato ed una visione ad alto tasso erotico per i suoi fan.

“E per voi che profumo ha il Natale?” chiede la giornalista. “Sicuramente qui in foto c’è un bel regalo 😝🤣” commenta un utente ed un altro ammette: “Ho bisogno di un estintore”. La temperatura su Instagram è rovente e non si resiste.

