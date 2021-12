Nuova attesa per la conduttrice Eleonora Daniele? I segnali di una gravidanza si rivelano con sorpresa di fronte ai suoi fan.

La contagiosa allegria della conduttrice e giornalista, Eleonora Daniele, potrebbe celare alla sua origine l’arrivo di una new entry nella sua vita. Per l’iconico volto di “Storie Italiane” pare che, dopo aver dato alla luce nel 2020 la primogenita di casa, la dolce Carlotta, il feeling con il marito, e compagno di vita da più di un quarto di secolo, Giulio Tassoni, sia destinato a crescere in maniera esponenziale.

Nata sotto il segno del Leone e di origini padovane, la conduttrice ha esordito a piccoli passi nella trasmissione di “La sai l’ultima?” cimentandosi poco più tardi in una delle primissime edizioni del “Grande Fratello” in qualità di concorrente. Più recentemente, dopo un lungo excursus sul piccolo schermo, Eleonora ha sperimentato anche il ruolo di giurata per “Miss Italia” e per “Lo Zecchino D’Oro”. Vediamo ora di approfondire la natività sull’annuncio di una futura gravidanza.

Eleonora Daniele annuncia una nuova gravidanza? I segnali inattesi

Nel corso di quest’ultimo periodo la conduttrice ha deciso di rivelare una parte della sua vita privata ancora rimasta inedita. Grazie alla pubblicazione del suo nuovo libro, edito Mondadori e dal titolo di “Quando ti guardo negli occhi“, molte informazioni inattese ed in particolare un’ultima collezioni d’immagini, hanno lasciato pensare ai suoi fan all’ipotesi di una gravidanza sempre più vicina.

Difatti Eleonora, grazie ad una breve ma fondamentale parentesi del lavoro condiviso con i suoi telespettatori, illustrata attraverso le pagine del suo libro, ha raccontato del suo rapporto con il fratello. Prematuramente scomparso sei anni fa. Dopo la morte di Luigi, il quale l’avrebbe aiutata a realizzare il suo sogno di diventare madre, ad oggi Eleonora ha trovato il coraggio di raccontare quanto le è accaduto più nel profondo. E di rivelare, al contempo e forse inconsapevolmente, un ulteriore dettaglio sulle sue intenzioni genitoriali future.

Il segnale inatteso è stato preso in considerazione dalle testate giornalistiche a partire da qualche giorno addietro. La conduttrice è stata immortalata in una sequenza di scatti dai paparazzi durante una passeggiata nella Capitale all’insegna dello shopping ed al fianco della primogenita, Carlotta. In un’istantanea in particolare la pancia della conduttrice si scoprirebbe nel corso di un’amabile chiacchierata con la figlia. E la sua accentuata sfericità avrebbe lasciato presagire ai suoi fan la possibile venuta di un quarto membro della famiglia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Daniele Official (@eleonora_daniele_official)

Ora non resterebbe che attendere un’ufficiale conferma da parte di Eleonora. E, nell’eventualità, festeggiare nuovamente.

