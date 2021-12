“Grande Fratello Vip”. Valeria Marini l’ha fatto veramente: concorrenti indignati davanti al gesto inaspettato

Valeria Marini. La nota showgirl ha fatto recentemente il suo ingresso nella casa del “Grande Fratello Vip”. Il suo comportamento ha già destato scompiglio

Un anno decisamente sotto il segno dei reality è quello appena trascorso da Valeria Marini. La nota showgirl romana ma di origine sarda è stata concorrente nella primavera 2021 del format spagnolo “Supervivientes”, versione iberica del nostro “L’Isola dei Famosi”.

Il suo rientro in patria non è stato dei più sereni. Ha dovuto subire una delicata operazione a un occhio poiché ha sofferto di una patologia denominata foro maculare (o retinico). Ora è più in forma che mai e ha sorpreso tutti i telespettatori con una decisione.

Valeria Marini. Il suo comportamento al “Grande Fratello Vip” fa molto discutere

Valeria Marini ha deciso di entrare nella casa del “Grande Fratello Vip” per l’ennesima volta. Nell’edizione attuale, capitanata da Alfonso Signorini, rappresenta un unico concorrente in tandem con Giacomo Urtis, chirurgo estetico molto amato dalle star e diventato egli stesso personaggio pubblico.

Durante la competizione a “Supervivientes” la showgirl era stata duramente criticata dai compagni di avventura a causa di un suo comportamento particolare. Valeria Marini, infatti, è stata rimproverata poiché espletava i suoi bisogni fisiologici in un luogo troppo vicino a una zona di passaggio con il rischio che qualcuno potesse calpestare qualcosa di indesiderato.

Aveva suscitato ilarità la sua risposta assolutamente originale: “Non succederà più. E comunque la mia pipì è gocce di Chanel”.

Oggi, in gara al “Grande Fratello Vip”, ci risiamo con una rimostranza da parte degli altri concorrenti. A quanto pare, La Valeriona nazionale avrebbe deciso di lavare la propria chioma bionda in cucina, precisamente nel lavello in cui vengono puliti i piatti sporchi, posate e bicchieri che servono a tutti gli inquilini della casa. Ovviamente il gesto è stato poco gradito.

Chissà se Alfonso Signorini deciderà di affrontare la questione con la diretta di interessata nella puntata serale del programma.

