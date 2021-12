“Una Eva esagerata”, Miriam Leone non contiene più nulla. Le curve più esplosive sono le sue… – FOTO

Miriam Leone ha incantato chiunque alla prima di “Diabolik”. Le foto recentemente postate hanno mandato il pubblico del web in visibilio…

È finalmente disponibile in tutti i cinema d’Italia la pellicola “Diabolik”, diretta dai Manetti Bros e con protagonista la splendida Miriam Leone nei panni di Eva Kant. L’uscita del film sul celebre ladro dei fumetti, in realtà, è stata posticipata a causa di un ritardo nelle riprese. La pandemia, che ha chiaramente rallentato i tempi della realizzazione della pellicola, non ne ha tuttavia intaccato lo strabiliante risultato.

Proprio nella giornata di ieri, presso il cinema Odeon di Bologna, si è tenuta la prima del film che vede, tra i protagonisti, anche l’amatissimo Luca Marinelli. La Leone, splendida come suo solito, ha sfoggiato un outfit che ha fatto perdere la testa al suo pubblico: la visuale è estrema e toglie il fiato.

Miriam Leone non contiene più nulla. Le curve più esplosive sono le sue… – FOTO

