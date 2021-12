Farcire il pandoro in 5 modi golosi per un Natale delizioso

Il pandoro è il dolce del Natale, scopriamo come farcirlo con alcune idee molto golose e facili da realizzare

Il Natale è alle porte, occorre quindi trovare delle idee golose per farcire il pandoro. Anche se da solo è ottimo, con alcune creme e decorazioni diventa ancora più gustoso. Ci sono molti modi di farcirlo per dare vita ad un dolce incredibile e delizioso. Scopriamo allora come fare.

5 idee golose per farcire il pandoro di Natale

Come prima idea, è possibile farcire il pandoro con una delicata e saporita crema al mascarpone e con del cioccolato. Bisogna semplicemente tagliare il pandoro e spalmare il cioccolato a strati. Poi bisogna preparare la crema al mascarpone mescolando zucchero, liquore a scelta e il mascarpone. Coprire poi lo strato al cioccolato con la crema.

Un’altra idea è di farcirlo con la crema pasticcera. La crema più usata per le farciture dei dolci. Bagnare lievemente ogni fetta con del liquore e poi aggiungere la crema a strati ed eventualmente qualche goccia di cioccolato.

Un’alternativa è anche la crema chantilly con della frutta. Tagliare il pandoro a fette e spalmare la crema su ogni strato. Appoggiare poi intorno delle fettine di frutta a scelta, fragole, arance o frutti di bosco. Poi spolverare con lo zucchero a velo, ed ecco pronto un dolce magnifico.

Un metodo più semplice ancora, è quello della farcitura con panna e caffè. Inumidire le fette di pandoro nel caffè tiepido non zuccherato e poi aggiungere abbondante panna fresca montata al momento, su ogni strato. Per decorare, usare del torroncino spezzettato da applicare in diversi punti del pandoro. Meglio usarne uno morbido.

Un’altra idea golosa e deliziosa, è quella di farcire il pandoro con del gelato alla vaniglia o al cioccolato. Si può usare qualsiasi gusto. Meglio però cercare d’incontrare i gusti di tutti. Con la vaniglia non si sbaglia mai. Quindi tagliare a fette e farcire con il gelato, questo procedimento va fatto al momento per evitare che si sciolga il gelato. Poi utilizzare della frutta candita, cioccolato a scaglie oppure anche della granella di frutta secca per decorare il dolce.