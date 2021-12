Giulia Stabile rompe il silenzio e sputa fuori il rospo sulle verità nascoste con Sangiovanni: come stanno davvero le cose.

L’ex ballerina della famosa ‘vetrina’ di Amici di Maria De Filippi, Giulia Stabile non ha utilizzato mezzi termini e ha tirato fuori alcune verità nascoste.

Destinatario stavolta è il cantante, Sangiovanni con il quale ha avuto un passato tra mille emozioni dal punto di vista della sfera sentimentale. Con la vittoria del primo premio ai titoli di coda della passata edizione, l’artista dal cuore docile ha gioito insieme al suo pubblico per aver raggiunto l’apice più alto di una carriera che in futuro le riserverà certamente altre soddisfazioni.

Grazie alle performances ubriacanti condivise sui social e in alcuni studi televisivi, i fan hanno imparato a conoscere ed approfondire le sue enormi qualità. Di contro, la ballerina mostrava imbarazzo e pudore nell’esternare a tutti il suo amore per il cantante di ‘Malibù’.

Tuttavia le dichiarazioni rilasciate di recente in un’intervista svelano finalmente ciò che i fan attendevano ormai da tempo

Giulia Stabile, fuori la verità: parole che attirano l’attenzione dei fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Stabile ♡ (@giugiulola)

La super adrenalinica ballerina dell’avventurosa vetrina di Amici, Giulia Stabile ha rotto gli indugi in un’intervista che ha suscitato grandissime attenzioni.

Quasi mai avevamo sentito parlare della sua sfera sentimentale, ma stavolta Giulia sembra aver sciolto tutti i nodi legati al suo carattere, volto all’introversione sotto certi aspetti. L’artista del teams di Maria De Filippi si è lasciata andare con dichiarazioni sincere e altrettanto inaspettate, considerando che in passato non si era mai sbottonata così tanto su Sangiovanni.

Il secondo classificato della passata edizione del reality show di Canale 5 ha ricevuto elogi speciali. I virgolettati rilasciati durante l’intervista sono musica per le orecchie per i fan, pazzi della coppia.

““Vi auguro di trovare un giorno una persona che vi fa sentire come Sangio fa sentire me“. Così la Stabile sputa il rospo e tira fuori tutti i sentimenti più emozionanti e commoventi che una coppia può arrivare a provare.

Codeste parole suonano come un incentivo per tutti gli innamorati a seguire la ‘retta via’ in amore e fiducia nel prossimo, per un futuro migliore in compagnia della persona con la quale si è scelti di condividere il resto dei propri giorni.

