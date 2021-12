Il conduttore del “Grande Fratello Vip” Alfonso Signorini ha rivelato come trascorrerà il Natale. I fan stentano a crederci.

Alfonso Signorini ha comunicato una notizia sconvolgente in merito a come trascorrerà la festività natalizie. Il conduttore e direttore di Chi, ha sconvolto i suoi fan che stentano a credere alla sua dichiarazione. Tutti sono basiti anche per il fatto che la programmazione del “Grande Fratello Vip” sarà sospesa dal 24 al 31 dicembre.

Alfonso Signorini, lo spoiler che gela il sangue nelle vene

Il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato che passerà la Vigilia di Natale a casa da solo. Per lui è un giorno sacro e vuole trascorrerlo in tranquillità. Signorini ha ammesso di aver bisogno di ricaricarsi e quindi riposare per qualche giorno nella sua casa in montagna.

Il conduttore è molto stanco, d’altronde il “GF Vip” impegna molto come programma, specialmente quest’anno che è stato ricco di sorprese e colpi di scena. Signorini ha deciso di andare in montagna perché è il luogo che ama di più. Sin da ragazzo era felice di trascorrere il tempo in mezzo alla natura.

Signorini partirà immediatamente dopo la puntata del 20 dicembre, senza perdere tempo. Partirà in macchina da solo per raggiungere Cortina, ha persino già prenotato un abete enorme che metterà fuori sul suo terrazzo e lo decorerà con le palline e le luci natalizie.

Il conduttore ha infatti ammesso che per lui gli addobbi di Natale sono importanti, come del resto il Natale stesso, ragion per cui andrà anche alla messa di mezzanotte nella località sciistica.

Ricordiamo che l’anno scorso ha rinunciato anche al Capodanno per trascorrerlo in diretta dagli studi Mediaset di Roma con il “Grande Fratello Vip”. Ma quest’anno invece non ci pensa proprio, ha bisogno di un po’ di serenità per tornare più dinamico con l’anno nuovo. Le dirette in studio riprenderanno il 20 gennaio, con un cambio di giorno, il “GF Vip” andrà in onda il lunedì e il giovedì invece del venerdì.

Una bella pausa per le feste che consentirà a tutto lo staff e al conduttore di riposare. Non si può fare a meno di pensare ai concorrenti del programma che saranno in qualche modo abbandonati.

Continuerà la diretta dalla casa ogni giorno su canale La 5, chissà se i “vipponi” saranno in grado di resistere senza Alfonso per qualche giorno, noi speriamo di si.