“Lui è l’amore più grande”, la Gregoraci e Briatore tornano insieme. Gli indizi ci sono tutti – FOTO

Elisabetta Gregoraci sta trascorrendo una meravigliosa domenica in famiglia. Accanto a lei, il solo ed unico uomo della sua vita!

Che Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore siano rimasti particolarmente uniti anche a seguito della separazione non è affatto un mistero. La stessa showgirl, d’altra parte, ha ribadito più volte il proprio affetto per l’ex marito, specialmente durante i tre mesi di permanenza al “Gf Vip”. Per Elisabetta, l’imprenditore rimane uno dei punti di riferimento più importanti della sua vita.

Quest’oggi, domenica 19 dicembre, la 41enne calabrese sta trascorrendo dei momenti a dir poco indimenticabili, circondata dai propri affetti e dalle persone che a cui è maggiormente legata. Una foto, tuttavia, ha clamorosamente insospettito i numerosissimi seguaci della showgirl. Tra lei e Flavio, le cose sembrerebbero essere tornate esattamente come prima…

La Gregoraci e Briatore tornano insieme. Gli indizi ci sono tutti – FOTO

