“Tu come stai?”, Aurora Ramazzotti lo rivela davanti a tutti. Terribile momento per la figlia di Michelle – FOTO

Quando si pensa alla vita di giovanissime star del calibro di Aurora Ramazzotti, ci si immagina automaticamente una routine appagante e ricca di emozioni che, ai più, risulterebbero invece precluse. Di fatto, però, anche i più noti volti dello spettacolo attraversano dei periodi piuttosto burrascosi, in cui tutta la loro grinta sembra venir meno di fronte agli eventi avversi della vita.

Questo il messaggio che Aurora Ramazzotti, con il suo ultimo post Instagram, ha voluto trasmettere ai fan. “Dicembre. Se ti chiedono qual è la parola d’ordine, tu rispondi felicità. Oppure no…“: queste le parole della conduttrice, che non starebbe attraversando un bel periodo. La modella, tuttavia, non sembra avere alcuna intenzione di soccombere di fronte alla realtà. Scopri quello che ha progettato per superare il malessere che l’avrebbe assalita…

“Tu come stai?”, Aurora Ramazzotti lo ha rivelato davanti a tutti. La FOTO è sconvolgente

Non per tutti il Natale è il periodo più felice e atteso dell’anno. Aurora Ramazzotti, mediante la sua ultima pubblicazione Instagram, ha voluto esprimere solidarietà e vicinanza nei confronti di tutte quelle persone che, nonostante lo spirito di questa celebrazione, non riescono a godersi le festività come vorrebbero.

“Sorrisi, colori, bontà e tu? Così diverso, così sbagliato. Solo che di sbagliato non c’è proprio niente, anzi. Siamo in tanti“: queste le parole della figlia di Eros e Michelle, che hanno raggiunto con estrema efficacia il suo folto pubblico. La Ramazzotti, preso atto della sensazione di malessere che avrebbe pervaso molti, ha pensato bene di mettersi all’opera per garantire, in collaborazione con degli esperti, un sostegno a tutti coloro che ne manifestano l’esigenza.

“Io e Freeda abbiamo aggiunto le sedie al nostro tavolo di Blue Chats, il format che accoglie il dialogo sulla salute mentale“: questo l’annuncio di Aurora, a cui la tematica della salute psicologica sembra stare particolarmente a cuore. Di fronte ad un semplice “tu come stai?“, con cui la modella ha voluto concludere il suo lungo post, i fan hanno fornito le risposte più disparate.

“Hai descritto il mio stato d’animo“, “Il Natale mi mette una tristezza assurda“, sono state le parole di molti utenti, che hanno ringraziato la Ramazzotti per il suo attivismo e per aver intrapreso un’iniziativa di indiscutibile utilità.

