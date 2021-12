“Mi è rimasto poco”, la regina di Rai 1 e la lotta contro la malattia. Annuncio devastante

La regina di Rai 1 Carolyn Smith racconta la propria lotta contro il tumore: le parole della giurata di “Ballando con le stelle” hanno profondamente toccato il web

Nella serata di ieri, sabato 19 dicembre, “Ballando con le Stelle” ha incoronato la vincitrice di questa edizione: si tratta della meravigliosa Arisa, che ha vissuto la sua travolgente esperienza al fianco di Vito Coppola. I giurati, di fronte al trionfo della cantante, si sono lasciati trasportare dall’euforia e le hanno tributato un lunghissimo applauso. Un’edizione ricca di emozioni e di momenti che i concorrenti, assieme alla giuria, hanno contribuito a rendere indimenticabili.

Per Carolyn Smith, in particolare, partecipare a “Ballando con le Stelle” ha significato soprattutto poter dimostrare che, al netto dei dolori che arrivano a travolgere l’esistenza, ritrovare il sorriso e la grinta di vivere è un dovere verso sé stessi. La ballerina, solamente alcuni mesi fa, aveva ammesso nel corso di un’intervista quale fosse il suo stato di salute: le sue parole avevano raggelato il pubblico.

Carolyn Smith racconta la lotta contro la malattia: le sue parole sono devastanti

Una lotta sfiancante e costellata di imprevisti, quella che Carolyn Smith sta portando avanti da circa sei anni contro il cancro. La giurata di “Ballando con le Stelle”, che nel 2015 iniziò la propria battaglia contro il tumore al seno, sembrava esser riuscita a superare la tragica malattia. Salvo poi scoprire, nel 2018, che il temibile avversario era tragicamente ricomparso per metterla di nuovo in difficoltà.

Queste le parole che Carolyn aveva rilasciato nel corso di una vecchia intervista: “Il farmaco che utilizzo ha attaccato i nervi dei piedi. L’eccellenza è rimasta nel cervello, nel corpo mi è rimasto ben poco“. La ballerina, pur non avendo mai perso la grinta e la tenacia che la contraddistinguono, ha lasciato intendere di essersi sentita letteralmente disarmata di fronte al tumore: “Ho difficoltà a muovermi, cicatrici, e non sento i piedi. Per me è stata dura“.

Una lenta e silenziosa battaglia, quella della Smith, la quale non sembra però avere alcuna intenzione di arrendersi. A “Ballando con le Stelle”, come di consueto, la giurata ha dimostrato la sua professionalità ed il suo amore per la danza, rivelandosi un’impeccabile presidente di giuria.

