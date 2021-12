Arriva una rivelazione inaspettata su William e Kate. Un aspetto privato della loro vita è emerso: quella passione dei Duchi è sorprendente.

Regali, portamento impeccabile, sorriso stampato sul volto. William e Kate Middleton formano una coppia perfetta, tanto da essere una delle più popolari della Royal Family. La curva dei loro consensi è cresciuta a vista d’occhio negli ultimi mesi a seguito dell’addio di Harry e Meghan da Palazzo.

Con i Sussex fuori gioco, confinati in America, la strada per i Cambridge si è spianata portandoli ad avere sempre più notorietà: persino il Principe Carlo è rimasto impressionato dal successo del primogenito e della consorte, tanto da farlo un po’ ingelosire.

Tra i sudditi si è diffusa un’immagine idilliaca della coppia e dei loro splendidi figli. Impeccabili in ogni occasioni, con i loro modi di fare garbati e i loro look in perfetto stile british, a porte chiuse in realtà anche loro si lasciano andare. Da fonti vicine ai Royal arriva un’indiscrezione inaspettata su una loro abitudine serale.

William e Kate, abitudine notturna: passione inaspettata

Se nell’immaginario comune si potrebbe pensare che la perfetta coppia composta di William e Kate prima di andare a dormire si dedichi a letture e passatempi tranquilli, la verità è ben altra.

Una volta infatti che accompagnano i loro splendidi figli a letto, rituale a cui tengono moltissimo, si spogliano dal loro volto impeccabile. Niente the caldo, libro e beauty routine per i duchi che si concedono invece a uno sfizio inaspettato.

Insieme da undici anni, William e la moglie si gustano ogni sera un drink uno al fianco dell’altra. Sembra che i due stiano seguendo le orme della Regina Elisabetta, solita per anni bere un bicchierino prima di sdraiarsi: una passione a cui ha dovuto rinunciare in quanto vietata dai medici a fronte della sua delicata salute.

Passione a cui invece il nipote e la consorte non rinunciano mai, sembrerebbe neanche quando si trovano in giro per viaggi di lavoro. In particolare il primogenito di Carlo e Lady D ama il gin-tonic, mentre Kate predilige la birra Guinness e come cocktail il Crack Baby.