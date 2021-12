Il volto senza filtri esibito da Paola Di Benedetto mette a tacere ogni dubbio. Stavolta, oltre la volontà di nascondersi, la sua vera natura è venuta allo scoperto.

Elogiata vincitrice al reality del “Grande Fratello Vip” nella sua tredicesima edizione, la modella ventiseienne e showgirl dalla straordinaria bellezza, Paola Di Benedetto, è ormai stanca di fingere. “Sono un ibrido“, aveva già confessato tempo addietro una delle più amate protagoniste di Instagram su territorio peninsulare. Benedetta, scandendo ad oggi la sua frenetica routine tra un affascinante shooting per “Intimissimi“, ed al contempo le sue più geniali idee sulle note frequenze di “RTL 1025“, racconta di come alcune profonde riflessioni l’avrebbero indotta a confessare quanto accadutole in questi giorni.

Esausta, dunque, di nascondere la verità e di portare avanti la condizione che essere perfetti nella vita sia tutto. La nata sotto il segno del Capricorno, classe 1995, ha infine trovato il coraggio di dimostrarlo. Rivelandosi nelle ultime ore, davanti alle telecamere, con le sue più autentiche sembianze.

“Avrò una cicatrice” Paola Di Benedetto mostra la sua vera identità, senza trucco e poi…

