Aereo ultraleggero si schianta contro una casa: morto il pilota

Un uomo di 70 anni è morto dopo essersi schiantato a bordo di un aereo ultraleggero contro il tetto di una casa, sita ad Albareto, frazione del comune di Modena.

Tragedia nella mattinata di ieri alle porte di Modena. Un aereo ultraleggero si è schiantato improvvisamente contro il tetto di una casa disabitata. Nel tremendo impatto, il pilota, un uomo di 70 anni, ha perso la vita. All’arrivo dei soccorsi sul posto per il 70enne non c’è stato nulla da fare. Oltre, ai vigili del fuoco e al personale sanitario del 118, sono intervenuti anche i carabinieri e gli agenti della polizia.

Modena, aereo ultraleggero si schianta contro il tetto di una casa: morto il pilota 70enne

Era un grande appassionato di aerei Angiolino Palmieri, l’agricoltore di 70 anni deceduto in un incidente avvenuto nella tarda mattinata di ieri, lunedì 20 dicembre, in località La Rocca ad Albareto, piccola frazione del comune di Modena.

Palmieri, riporta la redazione de Il Resto del Carlino, stava sorvolando la zona alla guida di un velivolo ultraleggero, quando, probabilmente per via della fitta nebbia, avrebbe provato un atterraggio di fortuna, ma si è schiantato contro il tetto di una casa disabitata. Un impatto molto violento che non ha lasciato scampo al 70enne.

Scattato l’allarme, sul luogo della tragedia sono arrivati lo staff medico del 118 ed i vigili del fuoco che hanno avviato le operazioni di soccorso, lunghe e complicate, riportano i colleghi de Il Resto del Carlino, per via della posizione dell’aereo, rimasto incastrato sul tetto dell’abitazione. I pompieri hanno estratto il pilota dalle lamiere e lo hanno affidato ai sanitari che, purtroppo, non hanno potuto far altro che dichiararne la morte: troppo gravi le ferite riportate nello schianto.

Intervenuti anche i carabinieri e gli agenti della Polizia che ora stanno cercando di far chiarezza sull’incidente.

La drammatica notizia ha gettato nello sconforto l’intera comunità di San Prospero, dove l’agricoltore viveva.

