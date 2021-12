Un panorama al cardiopalma quello esibito da Bianca Guaccero, i fan si dimostrano rapiti dal suo spettacolo estasiante.

La carismatica presentatrice classe 1981 e di origini pugliesi, Bianca Guaccero, si conferma con un inatteso vertice d’ascolti nel ruolo di attuale protagonista del programma Rai di “Detto Fatto“. Figura alquanto apprezzata anche sui vari social di riferimento, per i suoi contenuti simpatici, e talvolta volontariamente “sopra le righe“, la bellissima interprete nella pellicola “Il grande spirito“, realizzata due anni fa dal regista Sergio Rubini, non deluderà il suo pubblico.

Difatti, l’ultimo exploit della conduttrice nativa di Bitonto, ha lasciato con il fiato sospeso i suoi ammiratori. In diretta dal camerino, ed in una mise en place non troppo formale, Bianca darà il via al suo “spettacolo sublime“.

“Sei la dose quotidiana” Bianca Guaccero via l’asciugamano in FOTO è spettacolo sublime

PER VEDERE LA “SUBLIME IN FOTO” BIANCA GUACCERO, VAI SU SUCCESSIVO.