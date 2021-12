Empoli-Milan e Napoli-Spezia: le pagelle e il tabellino delle partite

Le pagelle e il tabellino di Empoli-Milan e Napoli-Spezia, gare utili per la diciannovesima giornata di campionato, appena terminata.

Nel posticipo della diciannovesima giornata di campionato, Empoli-Milan e Napoli-Spezia si sono affrontate prima della sosta natalizia.

I rossoneri e gli azzurri sono a caccia di punti per continuare a tallonare l’Inter capolista, l’Empoli cerca di proseguire la sua scia positiva e lo Spezia tenta di scrollarsi le zone basse della classifica.

Al 12′ il Milan passa in vantaggio: Saelemaekers crossa dalla sinistra, Giroud fa la sponda (e probabilmente subisce un intervento da rigore) per Kessie che dalla lunetta ‘fredda’ Vicario.

Al 18′ l’Empoli pareggia i conti: Cross dalla destra, Kessie libera all’altezza del vertice sinistro dell’area dove c’è Bajrami che esplode un gran destro rasoterra su cui Maignan tocca soltanto ma non basta.

Al 42′ raddoppio rossonero: Saelemaekers lavora un pallone sulla sinistra, premia l’inserimento di Kessie che, molto defilato e con poco angolo di tiro, lascia partire un mancino rasoterra che passa sotto le gambe di un colpevole Vicario.

Al 63′ tris per la squadra di Pioli: Alla battuta va Florenzi che la fa girare oltre la barriera, Cutrone si gira e lascia lo spazio al pallone per passare ed infilarsi all’angolo basso.

Poker al 69′: Cross dalla sinistra di Saelemaekers, a centro area Bandinelli la tocca nettamente di mano ma in realtà apparecchia la tavola a Theo Hernandez che di sinistro non sbaglia.

Accorcia le distanze la squadra di Andreazzoli all’84’ con un calcio di rigore: Dal dischetto va Pinamonti che manda Maignan da un lato ed apre il piattone dall’altro.

Al ”Diego Armando Maradona” lo Spezia passa in vantaggio al 37′: Punizione forte in mezzo di Bastoni. Colpo di testa sciagurato di Juan Jesus che insacca all’angolino nella sua stessa porta. Il Napoli si vede annullare due gol: il primo per fuorigioco di Lozano, il secondo per fallo di Petagna.

Empoli-Milan e Napoli-Spezia: pagelle e tabellino

EMPOLI-MILAN 2-4

RETI: 12′ e 42′ Kessie (M), 18′ Bajrami (E), 63′ Florenzi (M), 69′ Theo Hernandez (M), 84′ rig. Pinamonti (E).

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario 5; Stojanovic 6.5 (dal 46′ Marchizza 5.5), Romagnoli 5.5, Luperto 5, Parisi 5.5; Henderson 6 (dall’85’ Asllani sv), Ricci 5 (dall’85’ Stulac sv), Zurkowski 5.5 (dal 68′ Bandinelli 5); Bajrami 7; Cutrone 5.5 (dal 68′ La Mantia 6), Pinamonti 6.5. All. Aurelio Andreazzoli.

MILAN (4-2-3-1): Maignan 6; Florenzi 7 (dal 65′ Kalulu 6), Tomori 6, Romagnoli 5.5, Theo Hernandez 7; Tonali 6 (dal 65′ Bakayoko 5), Bennacer 6 (dall’81’ Krunic sv); Messias 6 (dall’81’ Diaz sv), Kessie 8, Saelemaekers 7.5; Giroud 6.5. All. Stefano Pioli.

ARBITRO: Marco Di Bello di Brindisi.

AMMONITI: Tonali (M).

NAPOLI-SPEZIA 0-1

Marcatori: 37′ aut. Juan Jesus (N)

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, Jesus 5, Mario Rui 5.5 (86′ Ghoulam); Lobotka 6.5 (78′ Elmas), Anguissa 6; Politano 6 (86′ Demme), Zielinski 5.5 (69′ Ounas), Lozano 5; Mertens 6 (46′ Petagna). All. Spalletti.

SPEZIA (3-5-2): Provedel 6.5; Amian 6, Erlic 7, Nikolaou 6.5; Gyasi 5.5, Maggiore 7, Kiwior 6.5, Bastoni 6.5, Reca 6; Agudelo 6.5, Manaj 6. All.Thiago Motta Ammoniti: Maggiore (S), Kiwior (S), Manaj (S)

Nella prossima giornata del 6 gennaio: il Napoli affronterà la Juventus alle 20:45, il Milan ospiterà la Roma alle 18:30, lo Spezia incontrerà il Verona alle 14:30 e all’Empoli la attenderà la Lazio sempre alle 14:30.